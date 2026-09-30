Bayburt'ta Dede Korkut Kent Müzesi, Bayburt Müzesi adıyla hizmet verecek - Son Dakika
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Bayburt'ta Dede Korkut Kent Müzesi, Bayburt Müzesi adıyla hizmet verecek

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Bayburt\'ta Dede Korkut Kent Müzesi, Bayburt Müzesi adıyla hizmet verecek
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Dede Korkut Kent Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Bayburt Müzesi olarak hizmet verecek. Bayburt Kalesi kazılarından çıkarılacak ve farklı illerdeki müze depolarındaki Bayburt'a ait eserler müzede sergilenecek.

Dede Korkut Kent Müzesi'nin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Bayburt Müzesi olarak hizmet vermesi için devir teslim işlemi gerçekleştirildi. Devir protokolünün imzalanmasının ardından müze binasında gerekli çalışmalar başlatıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen devir teslim sürecinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı. Böylece müzenin işletilmesine ilişkin süreç Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesine taşındı.

Tarihi yapısı ve Bayburt'un kültürel mirasını yansıtan eserleriyle kentin kültür ve turizm hayatına katkı sunan müze, bundan sonraki süreçte Bayburt Müzesi adıyla hizmet verecek.

Bayburt Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılacak tarihi eserlerin yanı sıra farklı illerdeki müze depolarında bulunan Bayburt'a ait eserler kente getirilerek müzede sergilenecek.

Yeni düzenlemelerle birlikte müzenin, Bayburt'un tarihi ve kültürel mirasının kentte bir araya getirilmesine ve ziyaretçilere sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDede KorkutBayburtKültürTurizmSon Dakika

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