Bayburt'ta Geleneksel Düğün: Gelin Atla Evine Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bayburt'ta Geleneksel Düğün: Gelin Atla Evine Getirildi

Bayburt'ta Oğuzhan Çoban ve Sedanur Demir'in düğününde, gelin Türk geleneklerine uygun olarak kayınpederi tarafından at üstünde evinden alındı. Davul zurna eşliğinde mahallede gezdirilen gelin, gelenek gereği su testisini kırarak kayınpederinin evine girdi. Damadın babası Ali Sırrı Çoban, bu geleneğin kültürel önemine vurgu yaparak, böyle organizasyonların kültürün kaybolmaması adına yapıldığını belirtti.

05.09.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta kayınpederinin isteğini geri çevirmeyen gelin, damadın evine at üzerinde getirildi.

Oğuzhan Çoban (27) ve Sedanur Demir (23) çiftinin düğününde, damadın babası Ali Sırrı Çoban, gelinin Türk geleneklerine uygun şekilde evinden atla alınarak getirilmesi arzusu kabul gördü.

Bunun üzerine damadın ailesi ve yakınları, çeşitli aksesuarlarla süsledikleri atla Sedanur Demir'in yaşadığı Zahit Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Kendisi için hazırlanan ata binen gelin, mahallede davul zurna eşliğinde gezdirilerek kayınpederinin evine getirildi.

Geleneğe göre su testisi kırıp eve giren Sedanur Demir, daha sonra gelin arabasıyla düğünün yapılacağı salona götürüldü.

Kentte "Aşık Süphani" mahlasıyla 35 yıldır aşıklık kültürün yaşatılmasına katkı sunan Ali Sırrı Çoban, gazetecilere, hayali gerçekleştirildiği için çok duygulu ve mutlu olduğunu söyledi.

Bu gibi geleneklerin kaybolmaması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Oğullarımı evlendirdiğim zaman gelinlerimi atla eve getirmek istiyordum. Benim yengem de atla gelmişti. Davullu zurnalı bu gibi gelenekler bizim kültürümüzün içinde. Kültürümüz yozlaşmasın. Allah'a çok şükür büyük oğlum da gelini atla aldı, küçük oğlum da. Bu benim için çok büyük şeref ve mutluluk. Aşık Süphani olarak gelinlerimi atla eve getirdim, ne mutlu bana. Bu mutluluğu herkesin tatmasını istiyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, bayburt, Güncel, Yaşam, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta Geleneksel Düğün: Gelin Atla Evine Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Geleneksel Düğün: Gelin Atla Evine Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement