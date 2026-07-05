Bayburt'ta 'Yeniden Galıf' Projesi Sergilendi - Son Dakika
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Bayburt'ta 'Yeniden Galıf' Projesi Sergilendi

Bayburt\'ta \'Yeniden Galıf\' Projesi Sergilendi
05.07.2026 14:42
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Aslı Tekin'in 'Yeniden Galıf' projesi, Anadolu kültürünü çağdaş sanatla buluşturuyor.

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğinde hazırlanan sanatçı yerleştirme programı kapsamında sanatçı Aslı Tekin'in "Yeryüzünün Hafızası, Zamanın Sığınağı: Yeniden Galıf" projesi sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Dr. Feride Çelik'in üstlendiği proje, Anadolu insanının tabiatla kurduğu kadim ilişkiyi, emeği, dayanışmayı, paylaşmayı ve üretimi simgeleyen geleneksel "galıf" kültürünü çağdaş sanatın anlatım diliyle yeniden yorumluyor.

Sanatçı yerleştirme programı kapsamında bölgede kültürel mirası, yaşam pratiklerini ve geleneksel üretim biçimlerini yakından inceleyen Aslı Tekin, edindiği deneyimleri eserlerine yansıtarak kültürel hafızayı odağına alan bir çalışma ortaya koydu.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde geleneksel olarak sürdürülen sanatçı yerleştirme programı, toprakla bağı giderek zayıflayan toplumsal yapıya dikkat çekmeyi amaçlıyor. Daha önce gerçekleştirilen "Eleğin Hafızası", "Göç Yolu" ve "Topraktan Kopuş" projelerinin ardından hayata geçirilen "Yeniden Galıf" projesiyle, geçmiş ile gelecek arasında fikri bir bağ kurulması hedefleniyor.

Bayburt yöresinde "galıf" olarak adlandırılan yapılar, arazilerde çalışan insanların yağmur, dolu ve aşırı sıcak gibi olumsuz hava şartlarından korunmaları amacıyla taş veya kerpiçten yapılan küçük sığınaklar olarak biliniyor.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin temel misyonunun Anadolu'nun kadim kültür mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti.

Yavuz, geleneksel mimarinin korunması, köyden kente göç olgusu ve kırsal yaşamın önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade ederek, kültürel mirasın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta 'Yeniden Galıf' Projesi Sergilendi - Son Dakika

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