Bayburt'ta Yıl Sonu Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Yıl Sonu Sanat Sergisi Açıldı

Bayburt\'ta Yıl Sonu Sanat Sergisi Açıldı
22.06.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserleri sergilendi, kültürel değerler ön plana çıktı.

Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sene boyunca hazırladığı resimlerden oluşan yıl sonu sergisinin açılışı tarihi Taşhan'da yapıldı. Sergide, Türk tarihinin önemli isimlerinden oluşan tablolar, Bayburt kültürü ve yöresel giysi ehramın harmanlandığı çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Şahin'in öncülüğünde, Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatih Şahinoğlu'nun katkılarıyla hazırlanan sergide öğrenciler, farklı tekniklerle yaptıkları eserleri tanıttı. Programda ayrıca Müzik Öğretmeni Serhat Oğuz Karaoğlu rehberliğinde müzik bölümü öğrencileri tarafından Bayburt türküleri olmak üzere farklı eserler seslendirildi.

Sergide, öğrencilerin Bayburt'un kültürel değerlerini, tarihi şahsiyetleri ve güncel insanlık meselelerini tuvale yansıttığı çalışmalar dikkat çekti. Özellikle ehram detaylarının işlendiği tablolar, Türk kadın kahramanlarından Kara Fatma'nın, Nene Hatun'un konu edildiği eserler ve Filistin'e destek amacıyla hazırlanan çalışmalar ilgi gördü.

Sergiye 4 eseriyle katılan 11. sınıf öğrencisi Seda Nur Özen, yıl boyunca hazırladıkları çalışmaları sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sergimizde sadece Bayburt ile ilgili çalışmalar değil, aynı zamanda Filistin'de yaşanan insanlık dramını yansıtan çalışmalar da bulunuyor. Eserlerimizi insanlara sunmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz" dedi.

12. sınıf öğrencisi Berra Karaaslan ise sergiye 5 eseriyle katıldığını ifade etti. Çalışmalarında Filistin'e destek, Türk tarihi, Bayburt kültürü ve farklı teknikleri ele aldığını söyleyen Karaaslan, "Yıl sonu sergimize 5 eserimle katıldığım için mutluluk duyuyorum. Akrilik boya kullanarak Filistin'e destek olmak için bir çalışma yaptım. 'Çığlık' tablosunu Bayburt kültürüne uyarlayarak yeniden resmettim. Türk büyüklerinden Kara Fatma resmim var. Türk gücünü ele alarak yaptığım bir çalışma oldu. Spatula tekniğiyle hazırladığım fener resmim ve başak toplayan kadınları soyut şekilde yorumladığım bir eserim bulunuyor. Bunları Bayburt halkına tanıtmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Şahin de serginin, öğrencilerin uzun bir çalışma döneminin ardından ortaya koyduğu emeğin ürünü olduğunu söyledi. Güzel sanatlar eğitiminin öğrencilerin estetik duyarlılığını geliştirdiğini, özgüven kazandırdığını ve kendilerini ifade etmelerine katkı sunduğunu belirten Şahin, öğrencileri sanat, tasarım ve kültür alanlarında geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Serginin öğrencilerin gelişim yolculuğunda önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Şahin, "Bugün Taşhan'da Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi olarak sergi açılışımızı gerçekleştirdik. Güzel sanatlar eğitimi bireyin estetik duyarlılığını geliştiren, özgüven kazandıran ve kendini ifade etmesini sağlayan çok değerli bir süreçtir. Burada sergilenen ve seslendirilen her eser, gençlerimizin uzun bir çalışma döneminin sonucudur. Amacımız öğrencilerimizi geleceğin sanatçıları, tasarımcıları ve kültür elçileri olarak yetiştirmektir. Bu sergi ve konser onların gelişim yolculuğunun önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Bayburt, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta Yıl Sonu Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
Türkiye’yi Dünya Kupası’ndaki en kötü takım seçtiler Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler

16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
15:41
Dua ederek sahaya çıktılar İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 16:40:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Yıl Sonu Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.