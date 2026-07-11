Bayhan, Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde Coşturdu - Son Dakika
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Bayhan, Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde Coşturdu

Bayhan, Sakarya Kültür Yolu Festivali\'nde Coşturdu
11.07.2026 12:17
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Bayhan, Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde sevilen şarkılarıyla binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı.

Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Bayhan, sevilen şarkıları ve kendine özgü yorumuyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının performansına binlerce kişi gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sakarya etabında sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Festival kapsamında konser veren Bayhan, kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Sanatçı, "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya" ve "Ah İstanbul" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce kişi, Bayhan'ın şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Coşkulu atmosferin hakim olduğu konserde izleyiciler, zaman zaman cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayhan, Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde Coşturdu - Son Dakika

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