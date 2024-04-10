Bayram geleneği Toroslarda sürdürülüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bayram geleneği Toroslarda sürdürülüyor

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili Mahallesinde köy sakinleri asırlardır bayram geleneğini devam ettiriyor. Köylüler bayram sabahı namaza gidip ardından birbirleriyle bayramlaşıyor. Kadınlar tarafından hazırlanan bayram ikramlıkları ise mahalle sakinlerine ikram ediliyor. Karanebili köylüleri, bayramda bir araya gelip köy meydanında buluşuyorlar. Abdurrahim Ağluç, bu geleneğin yıllardır devam ettiğini ve kendilerinin de sürdürdüklerini belirtti.

10.04.2024 19:29  Güncelleme: 19:32
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Bayram geleneği Toroslarda sürdürülüyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili Mahallesinde köy sakinleri bayram geleneğini asırlardır sürdürüyor.

Karanebili Mahallesinde vatandaşlar atalarından kendilerine miras kalan bayram geleneğini devam ettiriyor. Bayram sabahı kalkan köylüler önce namaza gidip ardın ise saf tutarak bütün köy birbiriyle bayramlaşıyor. Bayramlaşmanın ardından ise kadınların hazırladığı bayram ikramlıkları ise avluda mahalle sakinlerine ikram ediliyor.

Geleneği yaşatmak adına mahallede bulunanlar veya mahalleden taşınmış olup il dışında yaşayan Karanebili köylüleri, bayramda bir araya gelip köy meydanında toplanıyorlar.

Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini ve günümüzde de köy halkı olarak kendilerinin geleneği sürdürdüklerini belirten Abdurrahim Ağluç, "Bayram sabahı atalarımızdan bu yana gelen dayanışma ve tanışma kaynaşma olarak yaptığımız bayramlaşma geleneği günümüzde de devam etmektedir. Bayramlaşmadan sonra evimizde kahvaltı yapıp eş dost akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah bundan sonra da bu gelenek devam eder" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayram geleneği Toroslarda sürdürülüyor - Son Dakika

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