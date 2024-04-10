Bayram geleneği Toroslarda sürdürülüyor
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili Mahallesinde köy sakinleri bayram geleneğini asırlardır sürdürüyor.
Karanebili Mahallesinde vatandaşlar atalarından kendilerine miras kalan bayram geleneğini devam ettiriyor. Bayram sabahı kalkan köylüler önce namaza gidip ardın ise saf tutarak bütün köy birbiriyle bayramlaşıyor. Bayramlaşmanın ardından ise kadınların hazırladığı bayram ikramlıkları ise avluda mahalle sakinlerine ikram ediliyor.
Geleneği yaşatmak adına mahallede bulunanlar veya mahalleden taşınmış olup il dışında yaşayan Karanebili köylüleri, bayramda bir araya gelip köy meydanında toplanıyorlar.
Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini ve günümüzde de köy halkı olarak kendilerinin geleneği sürdürdüklerini belirten Abdurrahim Ağluç, "Bayram sabahı atalarımızdan bu yana gelen dayanışma ve tanışma kaynaşma olarak yaptığımız bayramlaşma geleneği günümüzde de devam etmektedir. Bayramlaşmadan sonra evimizde kahvaltı yapıp eş dost akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah bundan sonra da bu gelenek devam eder" dedi.
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Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.
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