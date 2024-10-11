Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde, klarnet sanatçısı Yağızcan Keskin sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Tolga Atalay Ün yönetti.
Klarnet sanatçısı Keskin, "Sihirli Flüt Operası Uvertürü", "1 Numaralı Senfoni" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Konser sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › BBDSO'dan Hikmet Şimşek'i Anma Konseri - Son Dakika
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