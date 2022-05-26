BBDSO'dan sezon kapanış konseri - Son Dakika
Üye Girişi

BBDSO'dan sezon kapanış konseri

26.05.2022 23:46
BBDSO'dan sezon kapanış konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) sezon kapanış özel konseri düzenledi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) sezon kapanış özel konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri konuk orkestra şefi Tolga Taviş yönetti.

Gecede Serra Erkoç ve Merve Akyıldız vokal olarak sahne alırken, trampette Tolga Bilgin, saksafonda Serkan Altınok, piyanoda Doruk Çebi, kontrabasda Selim Gürcan, davulda Bora Peynirci, perküsyonda Alp Turaç'ın yer aldığı gruba BBDSO eşlik etti.

Konserde solistler " İzmir'in Kavakları", "Zeytinyağlı Yiyemem", "Ander Sevdaluk" gibi eserleri seslendirdi.

Konser sonunda solistler ve şef müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

YORUMLAR
500
Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4) Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4)
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Kongre, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat BBDSO'dan sezon kapanış konseri - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
23:09 Meksika'da yunuslar karaya vurdu! Yetkililer sebebini araştırıyor
23:04 Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
22:05 Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 23:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: BBDSO'dan sezon kapanış konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement