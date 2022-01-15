"Ben Anadolu" Kırşehir'de sahnelenecek - Son Dakika

Adana Devlet Tiyatrosu, "Ben Anadolu" tiyatro oyununu Kırşehirli sanatseverlerle buluşturacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana Devlet Tiyatrosu, Güngör Dilmen'in yazdığı "Ben Anadolu" oyununu Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 30 Ocak Pazar günü sahneleyecek.

Hititlerden bugüne Anadolu topraklarında öne çıkan, tarihin akışını değiştiren kadınları ve Anadolu'daki yaşantıyı anlatan oyun saat 19.00'da perdelerini açacak.