Beren Naz\'dan örnek proje

Sakarya'da videolardan yapımını öğrenip internetten sattığı mumların gelirini kanser ve SMA hastalarına bağışlayan ortaokul öğrencisi Beren Naz Derçin, yardımlaşma ve dayanışma anlatılarından oluşan hikaye kitabının basımı tamamlandığında elde edeceği kazancın bir kısmıyla ihtiyaç sahibi hastaların tedavisine yardımcı olmak istiyor.

Kanser ve SMA hastalarının yaşadığı zorluklara dair haberlerden etkilenen 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Beren Naz, farkındalık oluşturmak için araştırma yaptığı sırada ihtiyaç duyduğu mumu üretme kararı aldı. İnternetten videolar izleyerek mum yapmayı öğrenen Beren Naz, hastaların tedavilerine katkı sağlamak amacıyla üretip satma fikrini hayata geçirdi.

Ailesinin desteğiyle gerekli malzemeleri alarak okuldan arta kalan zamanlarda evinin mutfağında ürettiği mumları satan Beren Naz, yaklaşık bir ayda satışlardan elde ettiği 5 bin lirayı Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) ile Valilik tarafından onaylanan SMA bağışı hesaplarına yatırdı.

KANSERDER Başkanı Nihal Akar tarafından kendisine madalya verilen ortaokul öğrencisi Derçin, henüz 1 yaşındaki kardeşinin ismini vererek kaleme aldığı yardımlaşma ve dayanışma hikayelerini içeren basım aşamasındaki kitabından elde edeceği gelirin bir kısmını da iyilik yolunda kullanmayı hedefliyor.

Beren Naz, AA muhabirine, ilaçlarına ulaşamayan hastalara yardım etmek ve farkındalık oluşturmak için bu fikrin aklına geldiğini anlattı.

Mum yapmayı internetten izlediği videolarla öğrendiğini belirten Beren Naz, "Bir gün mum alacaktım ve neden kendim yapmıyorum dedim. Hem de bir kısmını bağışlama fikri geldi aklıma. Anneme söyledim, malzemelerimi sipariş ettik. İnternetten birçok video izledim. İlk başta annemin yardımıyla, daha sonra da yavaş yavaş kendim yaptım, ailem bu duruma çok iyi baktı." diye konuştu.

Beren Naz, herkesin ihtiyaç sahibi hastalar için bazı şeyler yapabileceğine işaret ederek, "Ben 13 yaşında bunu yapabiliyorsam herkes yapabilir. Bir kişinin hayatına dokunmak çok basit." dedi.

İyilik ve yardımlaşma temalı kitabına kardeşinin adını verdi

Yazdığı "Asya ve Küçük Dostları, İyiliğin Serüveni" hikaye kitabına 3 kardeşinden en küçüğü olan 1 yaşındaki Asya'nın adını veren Beren Naz, basım aşamasındaki kitabından elde ettiği gelirin bir kısmını da kanser hastalarına bağışlamak istediğini söyledi.

Kızının bağış hikayesini anlatan anne Deniz Derçin, "Bu mum işine başladığı zaman ilk başta 'Ben böyle bir şey yapmak istiyorum.' diye geldi bize. Malzeme istedi bizden. Nasıl yapabileceği konusunda biraz araştırma yapmıştı. Malzemelerini aldık, daha sonrasında bayağı video izlemiş ve mutfağımı atölye olarak kullanıyor, masamı paketleme masası olarak kullanıyor. Salonumuz onun kargolama yeri oldu." şeklinde konuştu.

Ailesi olarak Beren Naz'ın kampanyasına destek verdiklerini söyleyen Derçin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir ses getirdi, güzel şekilde gidiyor. Bu şekilde bir süreç başlattı. Bir farkındalık oluşturmak istediğini söyledi, biz de ona destek verdik anne ve babası olarak. Bir de kitap çıkarttı. Yine onun da bir kısmını bağış yapacağını söyledi. Şu an basımda. Kitabın adına küçük kardeşinin adını vermiş, bu kitapta anlatılan şey de iyilik yardımlaşma ve dayanışmanın önemi olmuş. Tamamen iyiliğe, dayanışmaya ve yardımlaşmaya yönelen bir çocuk Beren, bu farkındalıkta. Farkındalık, güzel bir şey, 13 yaşındaki bir çocuğun bu farkındalıkta olması da güzel bir şey."