Beylikdüzü'nde Küba ezgileri yankılandı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Caz Müzik Günleri'nin ikinci gününde, dünyaca ünlü Küba Latin Caz Grubu A lo Loco Band İstanbullu sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Beylikdüzü Müzik Festivali kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Caz Müzik Günleri'nin ikinci gününde Yaşam Vadisi Küba ezgileriyle yankılandı. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gerçekleşen konserde Küba Latin Caz Grubu A lo Loco Band müzikseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Sanatçılara çiçek ve plaket takdim eden Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, oldukça keyifli ve güzel bir akşam yaşadıklarını belirterek, " 1 Temmuz'a kadar konserlerimiz devam edecek. Tüm sanatseverleri Yaşam Vadisi'ne bekliyoruz." dedi.

KLASİK MÜZİK GÜNLERİ 27 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Beylikdüzü Caz Müzik Günleri'nin kapanışını 26 Haziran Pazar günü (bugün) İKSV'nin yeşille cazı bir araya getirdiği Parklarda Caz etkinliği yapacak. Öte yandan bu yıl ki teması "Gece Klasikleri" olan Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri ise 27 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Sekizincisi düzenlenecek olan müzik günlerinin başlangıcını Violincelloduo grubu "İki Ses Bir Nefes" isimli müzik dinletisiyle yapacak. Saat 20.00'da Yaşam Vadisi'nin girişinde müzikseverleri karşılayacak olan ekibin ardından saat 21.00'da Camerata Barok İstanbul ekibi, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde "Barok Gecesi" isimli konserleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.