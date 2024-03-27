Binlerce yıllık tarihi eserler inşaatlarda kullanıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Binlerce yıllık tarihi eserler inşaatlarda kullanıldı

Yozgat'ın Büyüknefes köyünde bulunan Tavium Antik Kenti'nin kalıntıları, yapı malzemesi olarak kullanıldı. Frigler, Hititler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kent, eko turizme kazandırılmayı bekliyor. Yapılan kazılarda çıkarılan tarihi eserler, Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açık hava müzesinde sergileniyor. Köy sakinleri, antik kentin kazılarının yapılması ve turizme kazandırılması talebinde bulunuyor.

27.03.2024 00:21  Güncelleme: 00:22
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Binlerce yıllık tarihi eserler inşaatlarda yapı malzemesi olarak kullanıldı

YOZGAT - Frigler, Hititler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan MÖ 2 binli yıllarda ise Almanların ataları varsayılan Galatların başkenti olan Tavium Antik Kenti'nin kalıntılarının bulunduğu Yozgat merkeze bağlı Büyüknefes köyünde, antik kente ait birçok eserin cami, çeşme, evlerde ve evlerin avlularındaki yapılarda kullanılması dikkat çekiyor.

Yozgat'ın Büyüknefes köylüleri, Frigler, Hititler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tavium Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılarak eko turizme kazandırılmasını bekliyor. Milattan önce 2 binli yıllarda Almanların atası varsayılan Galatların başkenti olan Tavium Antik Kenti'nin kalıntılarının bulunduğu köyde, yapılan kazılarda çıkarılan tarihi eserler, Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yaptırılan açık hava müzesinde sergileniyor.

Köylüler yıllar önce, tarla ve bahçelerinden çıkardıkları antik kentin eserlerini yapı malzemesi olarak kullanmış, ancak bu yapıların büyük kısmı bakanlık tarafından toplanarak açık hava müzesine kaldırıldı. Tarihi yapıların bir kısmının ise halen başta cami ve çeşme olmak üzere birçok evin avlu ve duvarlarında yer aldığı gözlemlendi.

Köy sakinlerinden Sümmani Akgül, "Bizim Ergenekon'dan çıktığımız gibi Almanların atası Galatlar da buradan gitmişler. Burada avlularda, ev duvarlarında, çeşmelerde Galatların birçok eserlerini görebilirsiniz. Burası bir açık hava müzesi gibi. Burada yakın zamanda bir kazı yapılacağı söylenmişti, köylülerimiz de bunu merakla bekliyor. Kazının yapılıp burasının turizme kazandırılmasını istiyoruz." dedi.

Yaşar Türkmen isimli köy sakini ise eskiden çıkan kalıntıların yapı malzemesi gibi kullandığını söyleyerek, "Çeşmemizde, evlerin avlularında Galatların eserleri var. Buraya gelenler ziyaret ediyor, fotoğraflarını çekiyor. Tarladan çıkan eserleri açık hava müzemiz yapıldı, oraya götürüyoruz, orada tarihi eser olarak sergileniyor. Bu kalıntılar eski evlerin bazılarında var ama şimdiki evlerde yok. Eskiden tarihi eser olup olmadığına bakmazlardı evlerin duvarlarına koyarlardı, şimdi de öylece duruyor. Zaten eski evler bir asrı geçkin." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Binlerce yıllık tarihi eserler inşaatlarda kullanıldı - Son Dakika

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