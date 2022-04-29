'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak - Son Dakika
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'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak

29.04.2022 09:53
'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak

Ödüllü belgesel yönetmeni Mehmet Ali Poyraz'ın yeni Kudüs belgeseli 'Bir Duvar İki Din', Müslüman ve Yahudi toplumuna sosyolojik bir ayna tutuyor.

 Ödüllü belgesel yönetmeni Mehmet Ali Poyraz'ın yeni Kudüs belgeseli 'Bir Duvar İki Din', Müslüman ve Yahudi toplumuna sosyolojik bir ayna tutuyor. Belgeselin, gerekli ön hazırlık ve izin çalışmalarının ardından ilk çekimlerine Haziran 2022'de başlanılacak.  

Daha önce Gazze'de çektiği "Yaşamın Kıyısında" belgeseli ile ödüller alan yönetmen Mehmet Ali Poyraz, yine aynı coğrafyada başka bir belgesele imza atıyor. Uzun metraj çekilecek belgesel 45 dakika sürede olacak. İki dini sembolik olarak ayıran Mescidi Aksa duvarından isim alan belgesel, iki toplum arasındaki farklılıkları ve ortak noktalarını sahneye taşıyacak. Aynı topraklardan gelen fakat uzun yıllardır çatışan iki toplumun neden ve nasıllarına cevap arayacak.  

FARKLILIK VE BENZERLİKLERLE OLUŞAN ZENGİNLİK 

Yeni belgeseli ile ilgili bilgiler aktaran Poyraz, "Kudüs, Müslüman toplumu için büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda Yahudiler ve Hıristiyanlar için de dini bir merkez durumunda. Ama burada iki önemli din daha öne çıkıyor. Müslümanlar ve Yahudiler arasında çatışma boyutlarına varan bir ayrılık söz konusu. Büyük bir düşmanlık var. Baktığınızda aynı mekanda ibadet eden iki toplumdan söz ediyoruz. Aralarında sadece bir duvar var. Biz bu duvarın iki yakasında ibadet eden toplumu bu belgeselde ele almayı düşünüyoruz. Ayrılıklarını, düşmanlıklarını ya da dostluklarını ekrana yansıtmayı amaçlıyoruz. Belki bir nebzede olsa farklılıklarına ışık tutup, bunun düşmanlık değil zenginlik olduğunu gösterebiliriz" dedi. 

 Önce fotoğraf çalışması olarak başlayan "Bir Duvar İki Din" projesinin çekimleri yaklaşık 1 yıl sürecek. Projenin belgesel çalışmasının yanında fotoğraf kitabı ve sergi çalışması da yapılacak. 


'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak
'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak
'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak
'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak
'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak
'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak
'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak
'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak
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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak - Son Dakika


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