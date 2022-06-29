AFYONKARAHİSAR - Bisikletli gezgin yolda sahiplendiği köpekle Türkiye'yi dolaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Bisikletli gezgin yolda sahiplendiği köpekle Türkiye'yi dolaşıyor

29.06.2022 18:23

İstanbul'dan yola çıkan ve bugüne kadar 29 ile giden bisikletli gezgin Onur Yorulmaz (40), Konya'da ölen annesinin yanında bulduğu 2 aylık köpek yavrusu ile Türkiye'yi geziyor.

İstanbul'dan yola çıkan ve bugüne kadar 29 ile giden bisikletli gezgin Onur Yorulmaz (40), Konya'da ölen annesinin yanında bulduğu 2 aylık köpek yavrusu ile Türkiye'yi geziyor.

Yaklaşık 3 ay önce İstanbul'daki işini bırakıp bisikletle Türkiye turuna çıkan Onur Yorulmaz, Seydişehir-Konya kara yolunda araç çarptığı için telef olan köpeğin yanında bir yavru buldu.

Konya'da yavruyu güvenli bir bölgeye bırakmayı planlayan Yorulmaz, kendisinden ayrılmayan ve "Yoldaş" adını verdiği köpekle yoluna devam etmeye karar verdi.

Bisikletiyle Afyonkarahisar'a ulaşan Yorulmaz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güzelliklerini bisikletle dolaşarak görmeye çalıştığını söyledi.

Yorulmaz, Konya'da bulduğu ve sahiplendiği öksüz köpek yavrusu ile Türkiye turuna devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslen Yozgatlıyım. 3 ay önce bisikletim ile İstanbul'dan yollara çıktım. Türkiye'nin tüm bölgelerini gezerek turu Karadeniz bölgesinde tamamlamayı planlıyorum. Manavgat'tan Konya'ya doğru gelirken Seydişehir ilçesi yakınlarında bu yavru köpeği buldum. Annesine araç çarpmış. Annesinin yanından ayrılmamış. Ben de aldım yanıma, yolculuğuma onunla devam ediyorum."

Yorulmaz, Türkiye turunu ekime kadar sürdürmeyi planladığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
AFYONKARAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu AFYONKARAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu 56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı 56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat AFYONKARAHİSAR - Bisikletli gezgin yolda sahiplendiği köpekle Türkiye'yi dolaşıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 19:40:50. #1.12#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Bisikletli gezgin yolda sahiplendiği köpekle Türkiye'yi dolaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement