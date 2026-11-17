Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından restore edilen tarihi Ahmet Eren Konağı'nın, çalışmaların tamamlanmasının ardından konaklama ve gastronomi alanlarında hizmet vermesi planlanıyor.

Bitlis merkezde bulunan ve tarihi Bitlis evi mimarisini yansıtan Ahmet Eren Konağı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Ahmet Eren Konağı'nın restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, tarihi yapıyı butik otel ve gastronomi müzesi konseptiyle turizme kazandıracaklarını söyledi. Bitlis Eren Üniversitesi tarafından restorasyonu sürdürülen Ahmet Eren Konağı, yeni konseptiyle kentin tarihi ve kültürel mirasına katkı sunacak.

Ağustos ayında turizme açılması hedefleniyor

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, konağın Bitlis'in en eski ve en önemli tarihi yapılarından biri olduğunu belirterek, "Bitlis Eren Üniversitesi tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülen Ahmet Eren Konağı'ndayız. Burası Bitlis'in en eski ve en önemli konaklarından biri. Üniversite olarak bu tarihi yapıyı turizm alanında değerlendirilecek önemli bir mekana dönüştürüyoruz. Konağın birinci katı tamamlandı, ikinci katındaki çalışmalarımız devam ediyor. Ağustos ayı başına kadar yapısal çalışmaların tamamlanmasını, iç mekan tefrişatının da bitirilmesinin ardından konağı ağustos ayı içerisinde turizme açmayı hedefliyoruz" dedi.

Butik otel ve gastronomi müzesi olacak

Konağın butik otel ve gastronomi müzesi konseptiyle hizmet vereceğini ifade eden Elmastaş, "Konağın alt katında konaklama alanları bulunacak. Bununla birlikte Bitlis'e özgü gastronomi kültürünün tanıtılacağı, yöresel ürünlerin ve kültürel eserlerin sergileneceği alanlar oluşturacağız. Burada aktif olarak yeme içme hizmeti de verilecek. Üst katlarda ise eski Bitlis konaklarının geleneksel misafir odalarını andıran alanlarımız olacak. Yaklaşık 8 odalı butik otel konseptiyle hizmet verecek yapı, hem konaklama hem de gastronomi alanında Bitlis turizmine katkı sunacak" diye konuştu.

Yaklaşık 200 yıllık tarihi geçmişe sahip

Ahmet Eren Konağı'nın yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Elmastaş, tarihi yapının geçmişte farklı amaçlarla kullanıldığını belirterek, "Bu yapı, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde farklı amaçlarla kullanılmış, bir dönem hastane olarak da hizmet vermiş. Daha önce restorasyon çalışması başlatılmış ancak tamamlanamamıştı. Biz üniversite olarak konağı aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında bu tarihi yapıyı yeniden işlevlendirerek turizme kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Bitlis'teki 400'den fazla tarihi ev için örnek olacak

Bitlis'te 400'den fazla tescilli tarihi ev bulunduğuna dikkat çeken Elmastaş, bu yapıların önemli bir bölümünün bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ahmet Eren Konağı restorasyonunun diğer tarihi yapılar için örnek olmasını istediklerini belirten Elmastaş, "Bitlis'te 400'den fazla tescilli evimiz bulunuyor. Ancak bu evlerin önemli bir kısmı yıkılmaya başladı. Her kış mevsiminin ardından birkaç tarihi evin daha yıkıldığına üzülerek tanıklık ediyoruz. Biz, Bitlis Eren Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın diğer tarihi evlere de örnek olmasını istiyoruz" dedi.

Bitlislilere tarihi evlerine sahip çıkma çağrısı

Tarihi evlerin korunmasının yalnızca kamu kurumlarının çalışmalarıyla mümkün olmayacağını vurgulayan Elmastaş, Bitlisli ev sahiplerine çağrıda bulunarak, "Üniversitenin, belediyenin, valiliğin veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kentteki bütün tarihi evleri restore ederek turizme kazandırması mümkün değil. Bu nedenle özellikle evlerini bırakarak İstanbul ve diğer büyükşehirlere yerleşen Bitlisli hemşehrilerimizin geri dönerek bu evlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Tarihi yapılarını restore ederek turizme kazandırmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda Bitlislilerin de sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Geleneksel Bitlis mimarisi korunuyor

Restorasyon çalışmalarında Bitlis evlerinin geleneksel mimari özelliklerini koruduklarını dile getiren Elmastaş, "Bu yapıda Bitlis evlerinin tipik mimari özelliklerini sergiliyoruz. Eski Bitlis konaklarının bütün karakteristik özelliklerini, hollerini ve yaşam alanlarını burada yaşatıyoruz. Taşların birbirine geçirilmesiyle oluşturulan kemer sistemlerini ve geleneksel yapı tekniklerini aslına uygun şekilde uyguluyoruz. Bu yöntem, Bitlis'in tarihi evlerinde geçmişte de kullanılan bir teknik. Dolayısıyla Ahmet Eren Konağı, Bitlis'in tarihi ev mimarisinin bir örneği, aynı zamanda bu mimarinin ve kültürel dokunun bir özeti olacak" şeklinde konuştu.