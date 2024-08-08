Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı kutlandı

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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı kutlandı Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü etkinlikleri başladı.

08.08.2024 12:54  Güncelleme: 13:09
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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı kutlandı

BİTLİS - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü etkinlikleri başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende konuşan Vali Karaömeroğlu, "Bugün 8 Ağustos, Bitlis'imizi düşman işgalinden kurtardığımız, bu topraklar üzerinde emelleri olan dahili ve harici düşmanlara gereken dersi verdiğimiz gündür" dedi.

Bugün Bitlislilerin gurur günü olduğunu ifade eden Karaömeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün Bitlisli hemşehrilerimizin bayram günüdür, bayramımız mübarek olsun. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu tarihi ve mazisi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, tam 108 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Bundan 108 yıl önce bu topraklarda kol gezmeye çalışan düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde bertaraf olmuş, toprak diyerek üzerine bastığımız bu yerlerde sayısız vatan evladımız şehit olmuş ve 8 Ağustos 1916 yılında yaşanılanlar bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık göstergesi olmuştur. Anadolu coğrafyamızın tarihine baktığımızda bütün imkansızlıklara rağmen kahramanca mücadelelerin sonucunda büyük ve şanlı zaferlerle dolu olduğunu gururla müşahede etmekteyiz. Tarih boyunca emperyalist güçler, büyük devletler bu toprakları ele geçirmek için çok kanlı savaşlara girişmişler ve büyük mücadeleler vermişlerdir. Bu kadim coğrafyada yaşayan necip milletimiz tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu coğrafyayı kaybetmemek için ağır bedeller ödemişlerdir. İşte bu şanlı mücadelelerde, ağır bedel ödeyen kadim şehirlerimizden biri de vadideki güzel şehir Bitlis'tir."

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği tören, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve Tatvan Turistik Treni ile dün akşam Bitlis'e gelen İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri katıldı.

Bitlis\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı kutlandı - Son Dakika

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