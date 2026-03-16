Bodrum'da 7. Acı Ot Festivali - Son Dakika
Bodrum'da 7. Acı Ot Festivali

Bodrum\'da 7. Acı Ot Festivali
16.03.2026 13:41
Bodrum'da 28-29 Mart'ta düzenlenecek festivalde yerel otlar ve geleneksel lezzetler sergilenecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Acı Ot Festivali, 28-29 Mart'ta yapılacak.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının destekleriyle Ortakent Yahşi Yalılarını Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER???????) tarafından organize edilen festival Ortakent Köyiçi mevkisinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Ortakent'e gelerek dernek yönetimi ile festival alanında incelemelerde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de festival ofisini ziyaret ederek hazırlık süreci hakkında bilgi aldı.

Bu yıl yaklaşık 300 standın yer alması planlanan festivalde, Bodrum'un doğal otları ön planda olacak.

Acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu gibi yöresel otların yanı sıra deli kenker dolması, külür, çetimek pidesi, havanda incir, mart mantarı kavurması, labada dolması gibi geleneksel lezzetler de ziyaretçileriyle buluşacak.

Festivalde yerel üreticilerin dağlardan topladığı taze otlar, geleneksel zeytinyağlı yemekler ve el emeği ürünler Ortakent sokaklarına yayılan yüzlerce tezgahta ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlikte ayrıca kültür, sanat ve sağlık söyleşileri de yer alacak.

Girişi ücretsiz olan festival, 28 Mart Cumartesi başlayıp 29 Mart Pazar akşamına kadar sürecek.

Kültür Sanat, Festival, Bodrum, Muğla, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da 7. Acı Ot Festivali - Son Dakika

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:36
Yapay zeka ’’Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’’ diyor
Yapay zeka ''Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'' diyor
13:21
Galatasaray Napoli’den Osimhen’in intikamını çok fena alacak
Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
