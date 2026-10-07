Bodrum\'da meslekte 30, 40 ve 50 yılını dolduran mimarlara plaket verildi

Bodrum'da meslek hayatlarında 30, 40 ve 50 yılı geride bırakan mimarlar, Dünya Mimarlık Haftası kapsamında düzenlenen törende plaketle onurlandırıldı. Gecede 10 ve 20. yılını dolduran mimarlara da mesleki rozetleri takdim edilirken, Mimarlar Odası'nın çalışmalarına katkı sunan isimlere teşekkür belgeleri verildi.

TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği tarafından 5 Ekim Dünya Mimarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Bodrum Trafo Kafe'de gerçekleştirildi. Çok sayıda mimarın katıldığı gecede, meslek hayatlarında uzun yıllar emek veren mimarlar bir araya gelirken, mesleki dayanışma ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Törene, kendisi de mimar olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, eşi Sezil Tamer Mandalinci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Bodrum Mimarlar Odası Başkanı Gamze Bağcı, Muğla Mimarlar Odası Başkanı Mürsel Selçuk, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mimar Osman Köseoğlu, geçmiş dönem Mimarlar Odası şube temsilcileri ve çok sayıda mimar katıldı.

"Bodrum'un mimari kimliğine bırakılan en değerli miras"

Gecede konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, meslek hayatında uzun yıllar emek veren mimarların bilgi ve deneyimlerinin önemine dikkat çekti.

Mandalinci, "TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği tarafından düzenlenen Plaket Töreni'nde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yıllarını bu mesleğe vermiş meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimleri hem bizlere hem de Bodrum'un mimari kimliğine bıraktıkları en değerli miraslardan biri. Bir mimar ve Belediye Başkanı olarak, kentimizin kimliğini koruyan, planlı ve nitelikli gelişimine katkı sunan çalışmalarda meslektaşlarımızla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğim. Tüm meslektaşlarımı emekleri ve değerli katkıları için kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gecede meslekte 30, 40 ve 50 yılını tamamlayan mimarlara plaketleri, 10 ve 20 yılını dolduran mimarlara ise rozetleri takdim edildi. Mimarlar Odası'nın çalışmalarına katkı sağlayan isimler de teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı.

Duygusal anların da yaşandığı gece, meslek hayatlarında önemli yılları geride bırakan mimarların bir araya gelmesi ve mesleki dayanışmanın vurgulanmasıyla sona erdi.