Bolu'da Kurban Bayramı Bayramlaşması Yapıldı

Bolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım, valilik binası girişinde protokol üyeleri ve valilik çalışanlarıyla bayramlaştı.

Törende konuşan Vali Aydın, Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayan Aydın, tüm Bolulu hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını en içten dilekleriyle tebrik ettiğini, birlik ve beraberlik içerisinde huzurla geçirilecek nice bayramlar temenni ettiğini kaydetti.