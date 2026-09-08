Bolu Gerede'nin Ertuğral köyünde yapılan yeni cami dualarla ibadete açıldı - Son Dakika
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Bolu Gerede'nin Ertuğral köyünde yapılan yeni cami dualarla ibadete açıldı

Bolu Gerede\'nin Ertuğral köyünde yapılan yeni cami dualarla ibadete açıldı
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ertuğral köyünde, yapımı tamamlanan yeni köy camii düzenlenen törenle ibadete açıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından açılışı yapılan cami, köyün ihtiyaçlarına cevap verirken, 1972'de inşa edilen ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan tarihi eski cami de korunmaya devam ediliyor.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ertuğral köyünde, 1972 yılında inşa edilen eski cami korunurken, köyün ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla yapılan yeni cami törenle ibadete açıldı.

Gerede ilçesine bağlı Ertuğral köyünde, yapımı tamamlanan Ertuğral Köyü Camii için açılış töreni düzenlendi. Programa köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan konuşmalarda, yeni caminin köye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Konuşmaların ardından dualar edilerek caminin resmi açılışı gerçekleştirildi. Programa katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla manevi atmosfer yaşadı. Köyde 1972 yılında inşa edilen eski caminin, zaman içerisinde yıpranması ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalması üzerine yeni cami yapılmasına karar verildi. Tarihi ve manevi değeri bulunan eski cami korunurken, köyün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşa edilen yeni Ertuğral Köyü Camii hizmete açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu Gerede'nin Ertuğral köyünde yapılan yeni cami dualarla ibadete açıldı - Son Dakika

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