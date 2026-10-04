Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yoğun yerli ve yabancı ziyaretçi ilgisi gördü

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yoğun yerli ve yabancı ziyaretçi ilgisi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkta ziyaretçiler göl çevresinde yürüdü, piknik yaptı ve sonbahar manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirdi.
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkı, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzarada misafirlerine keyifli vakit geçirtiyor.
Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, piknik alanlarında vakit geçirdi, doğa manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirdi.
Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, yurt içinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı.
Kaynak: AA
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