Bosna Hersek'te "Restorasyon Sanatı" sergisi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te "Restorasyon Sanatı" sergisi

14.06.2022 23:48
Bosna Hersek'te "Restorasyon Sanatı" sergisi

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Preporod Galerisi iş birliğinde "Restorasyon Sanatı" başlıklı sergi açıldı.

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Preporod Galerisi iş birliğinde "Restorasyon Sanatı" başlıklı sergi açıldı.

Saraybosna Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyelerinden Cazim Hadzimejlic ve öğrencilerince düzenlenen serginin hazırlığının 5 yıl sürdüğü ve ülkenin dört bir yanından restore edilen eserlerin fotoğraflarının bir araya getirildiği kaydedildi.

Hadzimejlic, sergiyle öğrencilere ülkedeki kültürel mirasın korunmasının önemini göstermek istediklerini söyledi.

STK'ler ve kamu kurumları ile iş birliğinde bulunduklarının altını çizen Preporod Galerisi Müdürü Amna Softic, YEE ile yapılan başarılı ortaklığa da dikkati çekti.

Softic, "YEE ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Daha önce ulaşamadığımız birçok eseri arşivlerinde bulunduruyorlar. Şimdi onların sayesinde o eserlere ulaşabiliyor ve görebiliyoruz." dedi.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Samed Pasalic, Enstitünün bu projelerin koordinatörlüğünü yapma fırsatına sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve amaçlarının bu tür vesilelerle Türk dili ve kültürünü Bosna Hersek halkına sunmak olduğunu ifade etti.

Restore edilmiş onlarca farklı nesnenin fotoğraflarından oluşan sergi 16 Haziran'da sona erecek.

Bosna Hersek'te Restorasyon Sanatı sergisi
Bosna Hersek'te Restorasyon Sanatı sergisi
Bosna Hersek'te Restorasyon Sanatı sergisi
Bosna Hersek'te Restorasyon Sanatı sergisi
Bosna Hersek'te Restorasyon Sanatı sergisi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Saraybosna, Yunus Emre, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bosna Hersek'te 'Restorasyon Sanatı' sergisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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