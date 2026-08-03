Bozdoğan’da ’Çocuk Şenliği’ coşkusu yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozdoğan’da ’Çocuk Şenliği’ coşkusu yaşanacak

Bozdoğan’da ’Çocuk Şenliği’ coşkusu yaşanacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan Belediyesi, 5 Ağustos’ta başlayacak Yaz Şenlikleri kapsamında ilçe genelindeki 55 mahallede çocukları eğlenceyle buluşturacak.

Bozdoğan Belediyesi, 5 Ağustos'ta başlayacak Yaz Şenlikleri kapsamında ilçe genelindeki 55 mahallede çocukları eğlenceyle buluşturacak. Şişme oyun parkurları, animasyon gösterileri ve çeşitli etkinliklerle yaz boyunca binlerce çocuk şenlik heyecanı yaşayacak.

Bozdoğan Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için daha eğlenceli ve unutulmaz hale getirmek amacıyla kapsamlı bir etkinlik programını hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in öncülüğünde hazırlanan Yaz Şenlikleri, 5 Ağustos'tan itibaren ilçe genelindeki 55 mahallede gerçekleştirilecek. Mahalle mahalle düzenlenecek şenliklerde şişme oyun parkurları, yüz boyama etkinlikleri, eğlenceli yarışmalar, animasyon gösterileri ve birbirinden güzel sürprizler çocuklarla buluşacak. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçireceği organizasyonlarla yaz akşamlarına renk katılacak. Etkinliklerin tarih ve mahalle programı, Bozdoğan Belediyesi tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda uygulanacak. Böylece ilçenin dört bir yanındaki çocuklar, şenlik coşkusunu kendi mahallelerinde yaşayacak.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuz. Bozdoğan'da hiçbir çocuğumuzun bu heyecandan mahrum kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle şenliklerimizi, 55 mahallemizin tamamına taşıyoruz. Yaz boyunca çocuklarımız eğlenecek, ailelerimizle birlikte güzel hatıralar biriktireceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Yaz Şenliklerimize bekliyoruz" dedi.

Bozdoğan Belediyesi Yaz Şenlikleri, 5 Ağustos'ta başlayacak ve açıklanan etkinlik takvimi doğrultusunda ilçe genelindeki mahallelerde devam edecek. Bu organizasyonla belediye, çocukların sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunarken, mahallelerde birlik ve beraberlik ortamını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bozdoğan’da ’Çocuk Şenliği’ coşkusu yaşanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı Gündem yaratacak İran iddiası Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası
Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı

09:37
Galatasaray’da neler oluyor Osimhen’den Yunus’un ağzını açıkta bırakan hareket
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket
09:22
YAŞ yarın toplanıyor 3 isim ilk kez masada
YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
08:57
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif Galatasaray anında yanıt verdi
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
08:51
“Bütün gazeteciler gelsin“ diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 10:03:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bozdoğan’da ’Çocuk Şenliği’ coşkusu yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.