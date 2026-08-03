Bozdoğan’da ’Çocuk Şenliği’ coşkusu yaşanacak

Bozdoğan Belediyesi, 5 Ağustos'ta başlayacak Yaz Şenlikleri kapsamında ilçe genelindeki 55 mahallede çocukları eğlenceyle buluşturacak. Şişme oyun parkurları, animasyon gösterileri ve çeşitli etkinliklerle yaz boyunca binlerce çocuk şenlik heyecanı yaşayacak.

Bozdoğan Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için daha eğlenceli ve unutulmaz hale getirmek amacıyla kapsamlı bir etkinlik programını hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in öncülüğünde hazırlanan Yaz Şenlikleri, 5 Ağustos'tan itibaren ilçe genelindeki 55 mahallede gerçekleştirilecek. Mahalle mahalle düzenlenecek şenliklerde şişme oyun parkurları, yüz boyama etkinlikleri, eğlenceli yarışmalar, animasyon gösterileri ve birbirinden güzel sürprizler çocuklarla buluşacak. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçireceği organizasyonlarla yaz akşamlarına renk katılacak. Etkinliklerin tarih ve mahalle programı, Bozdoğan Belediyesi tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda uygulanacak. Böylece ilçenin dört bir yanındaki çocuklar, şenlik coşkusunu kendi mahallelerinde yaşayacak.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuz. Bozdoğan'da hiçbir çocuğumuzun bu heyecandan mahrum kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle şenliklerimizi, 55 mahallemizin tamamına taşıyoruz. Yaz boyunca çocuklarımız eğlenecek, ailelerimizle birlikte güzel hatıralar biriktireceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Yaz Şenliklerimize bekliyoruz" dedi.

Bozdoğan Belediyesi Yaz Şenlikleri, 5 Ağustos'ta başlayacak ve açıklanan etkinlik takvimi doğrultusunda ilçe genelindeki mahallelerde devam edecek. Bu organizasyonla belediye, çocukların sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunarken, mahallelerde birlik ve beraberlik ortamını da güçlendirmeyi hedefliyor.