Boztepe: Bayramda Ziyaretçilerle Dolu

29.05.2026 10:51
Kurban Bayramı'nda Ordu'daki Boztepe, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunarak yoğun ilgi görüyor.

Ordu'yu kuş bakışı izleme imkanı sunan Boztepe, Kurban Bayramı tatilinde Karadeniz'e gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Karadeniz'de yeşil ile mavinin birleştiği manzarayı yüksekten izlemek isteyenler, Ordu'nun önemli turizm noktalarından Boztepe'yi tercih ediyor.

Altınordu ilçesinde 28 kabinin yer aldığı istasyonda teleferiğe binmek için uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe'ye eşsiz manzara eşliğinde ulaşıyor.

Yöresel ürün satış noktaları, restoran ve konaklama mekanlarının bulunduğu bölgeye gelenler, kenti ve Karadeniz'i kuş bakışı görmenin tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, adrenalin tutkunlarının paraşütle atlayarak süzüldüğü anları da ilgiyle takip ediyor.

Boztepe'yi tercih edenlerin bazıları ise dağ kızağında keyifli dakikalar geçiriyor.

Ziyaretçilerden Aynur Aynur, AA muhabirine, ailesiyle birlikte teleferiğe binerek Boztepe'ye çıktıklarını, çok güzel bir manzara eşliğinde zirveye ulaştıklarını söyledi.

Boztepe'den şehri ve denizi izleme imkanı bulduklarını ifade eden Aynur, "Karadeniz'e yolu düşenlerin mutlaka buraya çıkarak bu manzaranın keyfini çıkarmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Murat Duran ise Boztepe'nin görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu dile getirerek, "Kurban Bayramı tatili nedeniyle Boztepe oldukça kalabalık oluyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan bayram dolayısıyla Boztepe'deki ziyaretçi yoğunluğu dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kulübü Premier Lig'e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
