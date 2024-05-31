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Kültür Sanat

Bu ellere sanat yakışır sergisi

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen 'Bu ellere sanat yakışır' sergisi tutuklu ve hükümlülerin ürettiği el sanatları ürünlerini sergiliyor.

31.05.2024 19:07
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"Bu ellere sanat yakışır" sergisi

SAMSUN - Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda "Bu ellere sanat yakışır" sloganıyla yola çıkılarak, tutuklu ve hükümlülere yönelik açılan kurslarda üretilen el sanatları ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen sergi ilgi gördü. 3 gün sürecek olan serginin açılış törenine Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Sönmez, hakim ve savcılar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, adliye ve cezaevi personeli katıldı. Sergide, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yaptıkları el emeği ve göz nuru ürünler sergilendi ve satışa sunuldu.

2024'te 40,3 milyon TL gelir

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç serginin açılış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Başsavcı Kılıç, "Ceza infaz kurumumuzda 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, eylül ayından bu yana meslek edindirme çalışmaları kapsamında açılan bakır işlemeciliği, seramik obje yapımı, örgü oyuncak (amigurumi), imitasyon takı tasarımı ve kalorifer ateşçiliği kurslarında 365 tutuklu hükümlü başarı göstermiştir. İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde; hükümlü ve tutukluları topluma kazandırmak, meslek edindirmek, var olan mesleklerini korumak ve geliştirmek amacı ile, mobilya atölyesi, elektrik-elektronik bakım atölyesi, demir atölyesi, inşaat teknolojisi, fırıncılık, terzi ve döşemecilik, tarım ve seracılık, kantin kafeterya işkolu, fotokopi, çamaşır yıkama ve kurutma, hizmet kolları faaliyet göstermektedir. Söz konusu faaliyetle alanında aktif olarak 110 hükümlü çalışmaktadır. Çalışan hükümlüler iş kazası meslek hastalığı sigortası yapılmaktadır. Bu iş kollarında çalışan tutuklu ve hükümlülere 110 kalfalık belgesi, 2 ustalık belgesi verilmiştir. Kurumumuz işyurdu faaliyetleri kapsamında, 2024 yılının ilk dört ayında da 40 milyon 341 bin 788 TL gelir elde edilmiş olup 6 milyon 355 bin 474 TL net kar olmuştur. Çağdaş infaz sistemi anlayışı, bir cezanın ardından hükümlüleri hayata hazırlamak için insan onuruna yaraşır ortamlarda eğitim ve mesleki programları uygulamaya devam etmektedir. Hükümlü ve tutukluların tamamının çağdaş koşullarda üretime katılmaları sağlanarak işyurdu faaliyetlerinde dünyaya örnek olma amacı ile faaliyetler sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bu ellere sanat yakışır sergisi - Son Dakika

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