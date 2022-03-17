Bu hafta 4 film vizyona girecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bu hafta 4 film vizyona girecek

17.03.2022 11:09
Bu hafta 4 film vizyona girecek

Sinemaseverlerle bu hafta biri yerli, dört film buluşacak.

Sinemaseverlerle bu hafta biri yerli, dört film buluşacak.

Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı "Paralel Anneler", aynı gün doğum yapan iki kadının hikayesini ele alıyor.

Başrollerini Penelope Cruz ve Rossy de Palma'nın paylaştığı filmde ayrıca Aitana Sanchez-Gijon, Milena Smit ve Daniela Santiago da yer aldı.

"Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu"

Yönetmenliğini Mehmet Balaban ile Mehmet Ali Sevimli'nin üstlendiği, "Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu" filmi, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikayeleri ve ormanları korumaya çalışan insanları odağına alıyor.

Belgesel türündeki filmin başrollerini Murat Tavlı, Ferit Kılıç, Harun Kocatürk ve Korkut Çözer paylaştı.

"Ambulans"

Michael Bay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez, Moses Ingram ve Garret Dillahunt'un başrollerinde oynadığı "Ambulans" izleyiciyle buluşacak.

Aksiyon ve gerilim türündeki film, karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olan eski bir askerin, birçok suça bulaşmış, evlatlık erkek kardeşiyle kalkıştığı banka soygununun beklenmedik şekilde gelişmesinin ardından yaşananları konu ediniyor.

"Neşeli Kanatlar: Büyük Göç"

Christopher Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Neşeli Kanatlar: Büyük Göç", yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları işliyor.

YORUMLAR
500
Gezen sinema tırı çocuklar için yola çıktı Gezen sinema tırı çocuklar için yola çıktı Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy biyografisi! Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy biyografisi!

Penelope Cruz, Yönetmen, Doğum, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 4 film vizyona girecek - Son Dakika


Son Dakika
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bu hafta 4 film vizyona girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement