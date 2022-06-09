Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 7 film vizyona girecek

09.06.2022 13:19
Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill ve Jeff Goldblum'un başrollerini paylaştığı "Jurassic World: Hakimiyet" izleyiciyle buluşacak.

Colin Trevorrow'un yönetmenliğini üstlendiği bilim-kurgu ve aksiyon türündeki yapım, tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorlarla insanların tarihte ilk defa bir arada yaşadığı dönemi anlatıyor.

"Masumlar"

İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale ödülünü 2014'te yönettiği "Körlük" ile kazanan Eskil Vogt'un yazıp yönettiği yeni filmi "Masumlar" vizyona girecek.

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Norveç ortak yapımı film, 4 çocuğun oyun oynarken, karanlık, doğaüstü güçlerinin ortaya çıkıp gizemli ve ürkütücü olaylar yaşamalarını ele alıyor.

"Aşk Engel Tanımaz"

Nurettin Özel'in yönetmenliğini yaptığı "Aşk Engel Tanımaz" filminin başrollerinde Ömer Aslan, Kardelen Saray, Tevfik Cemal İnceoğlu, Banu Bakikuşağı Çabar ile Emin Özbek rol aldı.

Dram türündeki yapım, çöp toplayarak geçinen bir adamla tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren genç bir kızın hikayesini işliyor.

"Issız Ev"

Dave Franco'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Issız Ev", hafta sonu kaçamağı yapmak için ev kiralayan iki çiftin başına gelen korkunç olayları konu ediyor.

Franco'nun senaryosunu Joe Swanberg ile kaleme aldığı filmin başrollerinde Alison Brie, Dan Stevens, Sheila Vand, Jeremy Allen White ve Toby Huss oynadı.

Haftanın korku ve animasyon filmleri

Bülent Aydoslu'nun yönettiği "Şerr-i Cin" ile Osman Moustafa'nın yeni filmi "Köşk-ü Ammar", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Haftanın animasyon filmi "Mutlu Oyuncak Dükkanı", hayatını oyuncak dükkanında sürdüren Kıpır'ın, yolunu kaybetmiş bir başka oyuncak olan Zıpzıp Tavşan'a evine geri dönebilmesi için yardım etmesini konu ediniyor.

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Kaynak: AA

Colin Trevorrow, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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