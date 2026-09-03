Bu hafta 7 film vizyonda, gerilimden korkuya geniş bir seçki sunuluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu hafta 7 film vizyonda, gerilimden korkuya geniş bir seçki sunuluyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan korkuya 7 film vizyona girecek. Gerilim ve macera türündeki 'Fall 2: Ölümcül Tırmanış' dün izleyici ile buluşurken, Adam Wingard imzalı 'Saldırı' ile Emma Stone ve Ryan Gosling'in başrolünü paylaştığı 'Aşıklar Şehri' de dahil olmak üzere yapımlar sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan korkuya 7 film vizyona girecek.

Michael Spierig ve Peter Spierig'in yönettiği gerilim ve macera türündeki "Fall 2: Ölümcül Tırmanış" dün izleyici ile buluştu.

Yapımda, kız kardeşi Shiloh Hunter'ın ölümünün yasını tutan Jax adlı ana karakterin gittiği Tayland'daki Kwan-in Dağı'nda mahsur kalması sonrasında verdiği hayatta kalma mücadelesi işleniyor.

Jonathan Frank ve Scott Mann'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde Arsema Thomas, Harriet Slater, Tom Brittney ve Jordan Coleman rol aldı.

"Saldırı"

Adria Arjona'nın başrolünde oynadığı, ünlü yönetmen Adam Wingard'ın yeni filmi "Saldırı", aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Durmak bilmeyen düşmanlarla çevrili bir annenin hayatta kalma mücadelesini konu alan filmde Adria Arjona, çölde bir karavan parkında yaşayan ve ailesini beklenmedik bir tehditten korumak için mücadele etmek zorunda kalan bir ordu keskin nişancısı anneyi canlandırıyor. Karakterin hayatı, yakındaki bir askeri tesisten serbest bırakılan, genetiğiyle oynanmış askerlerden oluşan bir birliğin bölgeye sızmasıyla altüst oluyor.

Cockroach, Crybaby ve The Butcher adındaki bu durdurulamaz ölüm makinelerine karşı tek başına karşı durmak zorunda kalan anne, ailesini korumak uğruna, askeri yeteneklerini ve hayatta kalma içgüdülerini son sınırına kadar zorlayacak.

Senaryosunu Adam Wingard ve Simon Barrett'ın kaleme aldığı filmde Rebecca Hall, Dan Stevens ve Drew Starkey de rol aldı.

"Aşıklar Şehri"

Emma Stone ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı 2016 yapımı müzikal film "Aşıklar Şehri" yeniden beyaz perdede yer alacak.

Damien Chazelle imzalı film, tesadüfen tanışan ve ikisi de imkansıza yakın olan hayallerinin peşinden koşan jazz müzisyeni Sebastian ile oyuncu Mia'nın aşkını anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Eli Roth'un yönetip, başrolü Ari Millen ile paylaştığı "Dondurmacı", bir şeyler atıştırmak isteyen tatlı yüzlü çocukların caniye dönüşmesini işliyor.

Özgür Akbaş'ın yeni korku filmi "Azem 6: Mühür", geçmişinden kaçıp sakin bir hayat kurmaya çalışan Ceren'in, çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde kendisini açıklanamayan olayların ortasında bulmasını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Japon yapımı anime film "Doraemon: Yeni Nobita ve Şeytanların Denizaltı Kalesi", Nobita ve arkadaşlarının Doraemon'un teknolojik aletlerinin yardımıyla okyanusun derinliklerinde gizlenen esrarengiz bir sualtı kalesini keşfetmek üzere maceraya atılmasını beyaz perdeye yansıtıyor.

Burak Kaan Şimşeker'in filmi "Çılgın Böcekler", yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört hamamböceğinin, yollarının kesiştiği üniversite öğrencileriyle beklenmedik bir dostluk kurarken kendilerini insan dünyasının karmaşası içinde bulmasını konu alıyor.

Kaynak: AA

Ryan Gosling, Adam Wingard, Kültür Sanat, Emma Stone, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 7 film vizyonda, gerilimden korkuya geniş bir seçki sunuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:39:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bu hafta 7 film vizyonda, gerilimden korkuya geniş bir seçki sunuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement