Bu hafta 7 film vizyonda, gerilimden korkuya geniş bir seçki sunuluyor

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan korkuya 7 film vizyona girecek.

Michael Spierig ve Peter Spierig'in yönettiği gerilim ve macera türündeki "Fall 2: Ölümcül Tırmanış" dün izleyici ile buluştu.

Yapımda, kız kardeşi Shiloh Hunter'ın ölümünün yasını tutan Jax adlı ana karakterin gittiği Tayland'daki Kwan-in Dağı'nda mahsur kalması sonrasında verdiği hayatta kalma mücadelesi işleniyor.

Jonathan Frank ve Scott Mann'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde Arsema Thomas, Harriet Slater, Tom Brittney ve Jordan Coleman rol aldı.

"Saldırı"

Adria Arjona'nın başrolünde oynadığı, ünlü yönetmen Adam Wingard'ın yeni filmi "Saldırı", aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Durmak bilmeyen düşmanlarla çevrili bir annenin hayatta kalma mücadelesini konu alan filmde Adria Arjona, çölde bir karavan parkında yaşayan ve ailesini beklenmedik bir tehditten korumak için mücadele etmek zorunda kalan bir ordu keskin nişancısı anneyi canlandırıyor. Karakterin hayatı, yakındaki bir askeri tesisten serbest bırakılan, genetiğiyle oynanmış askerlerden oluşan bir birliğin bölgeye sızmasıyla altüst oluyor.

Cockroach, Crybaby ve The Butcher adındaki bu durdurulamaz ölüm makinelerine karşı tek başına karşı durmak zorunda kalan anne, ailesini korumak uğruna, askeri yeteneklerini ve hayatta kalma içgüdülerini son sınırına kadar zorlayacak.

Senaryosunu Adam Wingard ve Simon Barrett'ın kaleme aldığı filmde Rebecca Hall, Dan Stevens ve Drew Starkey de rol aldı.

"Aşıklar Şehri"

Emma Stone ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı 2016 yapımı müzikal film "Aşıklar Şehri" yeniden beyaz perdede yer alacak.

Damien Chazelle imzalı film, tesadüfen tanışan ve ikisi de imkansıza yakın olan hayallerinin peşinden koşan jazz müzisyeni Sebastian ile oyuncu Mia'nın aşkını anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Eli Roth'un yönetip, başrolü Ari Millen ile paylaştığı "Dondurmacı", bir şeyler atıştırmak isteyen tatlı yüzlü çocukların caniye dönüşmesini işliyor.

Özgür Akbaş'ın yeni korku filmi "Azem 6: Mühür", geçmişinden kaçıp sakin bir hayat kurmaya çalışan Ceren'in, çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde kendisini açıklanamayan olayların ortasında bulmasını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Japon yapımı anime film "Doraemon: Yeni Nobita ve Şeytanların Denizaltı Kalesi", Nobita ve arkadaşlarının Doraemon'un teknolojik aletlerinin yardımıyla okyanusun derinliklerinde gizlenen esrarengiz bir sualtı kalesini keşfetmek üzere maceraya atılmasını beyaz perdeye yansıtıyor.

Burak Kaan Şimşeker'in filmi "Çılgın Böcekler", yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört hamamböceğinin, yollarının kesiştiği üniversite öğrencileriyle beklenmedik bir dostluk kurarken kendilerini insan dünyasının karmaşası içinde bulmasını konu alıyor.