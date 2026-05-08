Burhan Doğruyol\'un Protez Umudu

08.05.2026 12:52
İş kazasında kollarını ve ayaklarını kaybeden Burhan Doğruyol, Gaziantep'te protezle hayata dönecek.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçirdiği iş kazasında iki kolu ve iki ayağını kaybeden 37 yaşındaki Burhan Doğruyol, Gaziantep'te takılacak protezle yeniden kollarını ve ayaklarını kullanabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Viranşehir'de 2016 yılında inşaatta çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu ve iki ayağını kaybeden Doğruyol, yaşamını ailesinin desteğiyle sürdürmeye başladı.

Bir süre eşinin bakımını üstlendiği Doğruyol'a, eşinin rahatsızlanmasının ardından 12 yaşındaki kızı Ecrin destek oldu.

Doğruyol'a kızının yemek yedirdiği videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aileye destek oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Viranşehir'e gelerek Doğruyol'u evinde ziyaret edip protez için ölçü aldı.

Burhan Doğruyol, geçirdiği kazanın ardından hayatının tamamen değiştiğini belirterek, tek isteği olan protez talebinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptıklarını ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in duyarlılık göstererek hemen yanıt verdiğini belirten Doğruyol, "Gaziantep'ten bir ekip geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum, bana yardımcı olacaklar, çok mutluyum." dedi.

Babasının kol ve ayaklarının olmasını çok istediğini dile getiren Ecrin Doğruyol, "Babamıza sarılmayı çok istiyorduk, Gaziantep'ten ekipler geldi Allah onlardan razı olsun, Fatma Şahin'den razı olsun." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Şube Müdürü Eyyüp Yıldız ise "Burhan beyin protez ölçüsünü aldık, yakın zamanda hem bacak hem de kol protezini yapacağız. İnşallah hayatını idame edebilecek, çocuklarına sarılabilecek, güzel bir şekilde yürüyebileceği bir protez yapacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 1600 kişiye ortez, protez yaptık." dedi.

Kaynak: AA

