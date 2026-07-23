Burhaniye de 7.kitap fuarında çocuklarda unutulmadı

Burhaniye ilçesinde, 7.Burhaniye Kitap Fuarı yüzlerce kitap meraklısını buluştururken, fuarda çocuklar da unutulmadı. 7.Burhaniye Kitap Fuarı kapsamında, çocuklara yönelik hazırlanan "Bizden Değilsin" adlı eğitici tiyatro oyunu Ören Amfi Tiyatro'da sahnelendi.

Nedim Buğral'ın yazdığı ve Ender Kurt'un yönettiği oyun, çocuklara eğlenceli bir anlatımla önemli mesajlar verirken, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Eğitici içeriği ve sahne performanslarıyla dikkat çeken gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı. Tiyatroyu baştan sona izleyen Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, yönetmen ve amatör oyuncuları kutlarken, yönetmen Ender Kurt'a teşekkür plaketi verdi. Oyunu izleyen çocuklar da oyunda rol alan abla ve ağabeylerini alkışladı.