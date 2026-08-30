Bursa’da Zafer Bayramı coşkusu

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü, kent merkezindeki yürüyüş ve Gemlik ilçesi Kumsaz sahilindeki kürek sörfü etkinliğiyle coşkulu şekilde kutlandı. Kent merkezinde Türk bayraklarıyla eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilirken, Kumsaz'da Bursa SUP Club üyeleri Türk bayraklarıyla denize açılarak görsel şölen oluşturdu.

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde milli bayram coşkusu kentin dört bir yanında yaşandı. Kent merkezinde düzenlenen yürüyüşe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, siyasi parti milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Zafer Bayramı'nın gururunu yaşadı.

Kumsaz'da deniz üzerinde 30 Ağustos korteji

Zafer Bayramı coşkusu Gemlik ilçesine bağlı Kumsaz sahilinde ise denize taşındı. Bursa SUP Club (Bursasupclub) üyeleri, 30 Ağustos'a özel düzenlenen etkinlik kapsamında Stand Up Paddleboard (SUP) tahtalarıyla Kumsaz açıklarında kürek çekti.

Bursa SUP Club kurucusu Ahmet Gök'ün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, kulüp üyelerinden Cüneyt Köksalar'ın yanı sıra çok sayıda su sporu tutkunu katıldı. Gün batımı saatlerinde denize açılan sporcular, Türk bayraklarıyla Zafer Bayramı'na özel bir kortej oluşturdu.

Türk bayrağı eşliğinde görsel şölen

Havadan görüntülenen etkinlikte, Türk bayrağı dalgalandıran öncü teknenin arkasında tek sıra halinde ilerleyen SUP sporcuları dikkat çekti. Sörf tahtalarındaki Türk bayraklarıyla uyum içerisinde kürek çeken sporcular, gün batımının denizde oluşturduğu altın renkli görüntüyle birlikte izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kumsaz açıklarında gerçekleştirilen etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu spor ve deniz tutkusuyla bir araya getirirken, ortaya çıkan görüntüler renkli anlara sahne oldu.

Bursa'da kent merkezindeki yürüyüşten Gemlik Kumsaz'daki deniz kortejine kadar gün boyunca yaşanan kutlamalarda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.