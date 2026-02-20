Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde Tapirler İçin Özel Bakım

Ana vatanı Güney Amerika olan tapirler, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kış aylarında uygulanan zenginleştirme programı kapsamında özel meyve karışımıyla besleniyor.

Osmangazi ilçesindeki 206 bin 600 metrekarelik alanda 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı ve barınakları bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 138 tür ve 1076 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan tesiste barınan 3 yetişkin Güney Amerika tapiri için besinsel ve davranışsal zenginleştirme uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda hayvanlara mevsim meyvelerinden hazırlanan özel karışım, havuz içinde verilerek doğal davranışlarını sergilemeleri teşvik ediliyor.

"Onları meyve kokteyliyle besliyoruz"

Tesiste görevli ziraat mühendisi Berkay Durmaz, AA muhabirine, her bakıcının hayvanat bahçesi sakinleriyle özel ilgilendiğini söyledi.

Tapirlerin yaklaşık 10 yıldır hayvanat bahçesinde bulunduğunu ve ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Durmaz, şöyle konuştu:

"Şu an hayvanat bahçesinde ana vatanı Güney Amerika olan hayvanlarımız var. Onları meyve kokteyliyle besliyoruz çünkü kış aylarında buna ihtiyaç duyuyorlar. Normalde kuru ot, sebze, kabak ve biber gibi yiyeceklerle besliyoruz. Zenginleştirme çalışmamız kapsamında suyun içerisinde besleme yapıyoruz. Yaz mevsimini seven hayvanlar olduğu için kış aylarında onları özel bakıma alıyoruz. Çoğunlukla Brezilya tarafında yaşıyorlar. 10 yıldır sağlıklı şekilde bakıyoruz. Herhangi bir sorunları yok."