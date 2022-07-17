Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor

17.07.2022 12:50
Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesinin yeniden gün yüzüne çıkarma çalışmaları hızla sürüyor.

Pınarbaşı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17'nci yüzyılda Mevleviliğin önemli isimlerinden olan Cününi Ahmed Dede tarafından kurulan yapı, aslına uygun olarak yeniden yapılıyor.

"Semahane", "türbe, meydan-ı şerif ve matbah-ı şerif" ve "dedegan hücreleri, selamlık ve harem dairesi" olmak üzere 3 bölümden oluşan yapı, özgün kimliğiyle kente kazandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1615 yılında inşa edilen Bursa Mevlevihanesi'nin rekonstrüksiyon çalışmalarının hızla devam ettiğini ve son yapının da ayağa kaldırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile yine Bey Sarayı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesinde, Osmangazi Belediyemizin yapmış olduğu restorasyon ve düzenlemelerle birlikte, bu alanı bütünleyen Mevlevihane tamamlandığında mükemmel bir eser olacak. Buranın hem Bursa içinden hem de dışından tam bir ziyaret alanına dönüşeceğine inanıyorum."

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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