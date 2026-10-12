Bursa'nın dini mekanları 20 kişiyle Prof. Dr. Mustafa Kara rehberliğinde gezildi - Son Dakika
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Bursa'nın dini mekanları 20 kişiyle Prof. Dr. Mustafa Kara rehberliğinde gezildi

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Bursa\'nın dini mekanları 20 kişiyle Prof. Dr. Mustafa Kara rehberliğinde gezildi
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Emekli Prof. Dr. Mustafa Kara'nın rehberliğinde düzenlenen evliyalar ve dini mekanlar gezisi Bursa Mevlevihanesi'nde başladı. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı ve dört saat süren programda Üftade, Molla Fenari ve Somuncu Baba türbeleri ziyaret edildi.

Bursa'nın köklü tarihini ve manevi değerlerini yakından tanımak amacıyla evliyalar ve dini mekanlar gezisi düzenlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Mustafa Kara'nın rehberliğinde gerçekleştirilen gezi, Bursa Mevlevihanesi'nde başladı.

Yaklaşık 20 kişinin katıldığı program kapsamında Üftade Hazretleri Dergahı, Üç Kuzular Camii, Molla Fenari Hazretleri Türbesi ve Somuncu Baba'nın türbeleri ziyaret edildi. Dört saat süren yürüyüş boyunca Prof. Dr. Mustafa Kara, ziyaret edilen mekanların tarihi geçmişi, dini ve tasavvufi önemi ile Bursa'nın manevi hayatında iz bırakmış şahsiyetler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Ziyaretler sırasında Bursa'nın asırlara uzanan tasavvuf geleneği, ilim ve irfan hayatı ile şehrin manevi kimliğinin oluşumunda önemli rol oynayan isimler ele alındı.

Tarih ve maneviyat bir arada

Bursa Mevlevihanesi'nden başlayan ve kentin önemli manevi duraklarını kapsayan gezi, katılımcılara tarihi mekanları yerinde tanıma ve Bursa'nın kültürel mirasını daha yakından keşfetme imkanı sundu. Prof. Dr. Mustafa Kara'nın anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Bursa'nın tarihi ve dini değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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