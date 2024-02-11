Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu konserine katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu konserine katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu konserine katıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Kent Korosu konserine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Konserde, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen şarkı ve türkülere eşlik edildi. Büyükkılıç, kültür sanat etkinliklerine devam edeceklerini belirtti.

11.02.2024 12:03  Güncelleme: 12:04
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu konserine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Sanat Müziği Kent Korosu, Mustafa Uyan'ın şefliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda ücretsiz konser verdi.

Konsere, Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve daire başkanları katıldı.

Salonu dolduran vatandaşlar, seslendirilen şarkı ve türkülere eşlik etti.

Konserin ardından konuşan Büyükkılıç, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen kültür sanat etkinliklerine devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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