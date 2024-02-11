Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Sanat Müziği Kent Korosu konserine katıldı.

Annesinin yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek hayatını kaybetti

ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti ve bebeğin ölü olduğunu tespit etti. Bebeğin üzerinde yanıklar olduğu ve kıyafetinin yanmış olduğu belirlendi. Annenin akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceği öne sürüldü.