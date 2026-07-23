Çadır Höyük'te 6 Bin Yıllık Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Çadır Höyük'te 6 Bin Yıllık Kazılar Devam Ediyor

23.07.2026 15:02
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Yozgat Sorgun'daki Çadır Höyük'te 6 bin yıllık arkeolojik kazılar sürüyor, tarih gün yüzüne çıkıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 6 bin yıllık geçmişe sahip Çadır Höyük'te sürdürülen arkeolojik kazılar devam ediyor.

Peyniryemez köyündeki Çadır Höyük'te SUNY Cortland Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Prof. Sharon Steadman başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılarda, 6 bin yıl öncesine ait bulgular gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı Başkanı Prof. Steadman, gazetecilere, Çadır Höyük'te kazı çalışmalarının 33 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.

Höyükte 6 bin sene boyunca kesintisiz yerleşimin tespit edildiğini belirten Steadman, "2026 kazılarında höyüğümüzde, kalkolitik dönemden Bizans dönemine kadar devam eden ana periyotlar üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Kazı, Demir Çağı, Hitit dönemi ve başka pek çok ana dönemleri de içeriyor. Bu yıl, mimari olarak buradaki binaların nasıl yapılmış olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak bizim için çok önemli. Peyniryemez köyünde bugün, kazımızın bulunduğu höyükteki yaşamdan daha farklı bir yaşam olmadığını görüyoruz. Oldukça benzer bir yaşam olduğunu görüyoruz." dedi.

Bölgede geçmiş ile bugün arasındaki benzerliklere değinen Steadman, "Kerpiç mimari burada çok kullanılıyor. Bir avlu mutlaka oluyor ve avlunun etrafında odalar bulduk. Köyümüzde de aynı şekilde yerleşim düzeni görüyoruz. Kazısını yaptığımız alanlardaki evler bir caddeye bakıyor, aynı şekilde Peyniryemez köyümüzde de bütün evlerin aynı caddeye baktığını görüyoruz. İnsanlar böylece hem birbirlerini görebiliyor hem de o caddede yürüyebiliyor." diye konuştu.

Steadman, evlerdeki avlularda özellikle çanak çömlek üretildiğinin görüldüğünü de ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çadır Höyük'te 6 Bin Yıllık Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika

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