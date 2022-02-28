Çanakkale kahramanlıklarını anlatan 'Çanakkale Mobil Müze Tırı Mardin'de - Son Dakika
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Çanakkale kahramanlıklarını anlatan 'Çanakkale Mobil Müze Tırı Mardin'de

28.02.2022 08:58

Çanakkale kahramanlıklarını anlatan 'Çanakkale Mobil Müze Tırı Mardin'deMARDİN Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gezgin Kültür Festivali" kapsamında Türkiye turunu sürdüren "Çanakkale Mobil Müze Tırı" Mardin'de ziyarete açıldı.

Çanakkale kahramanlıklarını anlatan 'Çanakkale Mobil Müze Tırı Mardin'de

MARDİN Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gezgin Kültür Festivali" kapsamında Türkiye turunu sürdüren "Çanakkale Mobil Müze Tırı" Mardin'de ziyarete açıldı.

Ülkenin dört bir yanında tarihi anlatan eserleriyle şehir şehir gezen Çanakkale Mobil Müze Tırı, Mardin'de vatandaşların hizmetine açıldı.

Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda ziyarete açılan mobil tır, Çanakkale Savaşları'nda yaşananları günümüze aktaran savaş objeleri, materyaller, videolar ve döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Çanakkale Müzesi Mobil TIR'ını ziyaret etti. Tüm çocuklara mobil tırı göstereceklerini söyleyen Vali Demirtaş, "Çünkü bu mobil tırında Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlarımız, milletimiz, ne kadar zor şartlarda bu savaşı nasıl kazandıkları çok güzel bir şekilde çocuklarımıza, gençlerimize bizim anlatmamız lazım. Çünkü bizim mazimizi çok iyi bilmemiz lazım ve bugünkü gelmiş olduğumuz noktayı da çok iyi bir şekilde halletmemiz lazım. Şükürler olsun ki, hakikaten o zaman ecdadımız bu vatanı çok kısıtlı imkanlarla büyük zaferler elde etmişiz. Ama çok şükür bunu tüm vatandaşlarımıza göstereceğiz inşallah" dedi.

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Çanakkale, Mardin, Turizm, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale kahramanlıklarını anlatan 'Çanakkale Mobil Müze Tırı Mardin'de - Son Dakika


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