Çanakkale ruhu türkülerle yaşatıldı

30.03.2026 17:17
Yıldırım Belediyesi, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Haftası' sebebiyle Çanakkale Şehirlerini Anma Konseri düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Haftası' sebebiyle Çanakkale Şehirlerini Anma Konseri düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Şef Sadullah Öztürk yönetimindeki Yıldırım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Duygusal anların yaşandığı konserde, koro birbirinden çok sevilen kahramanlık ve zafer türkülerini seslendirdi.

Çanakkale ruhunun milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğinin en büyük göstergesidir. Bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmanın yolu, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaktan geçiyor. Bu noktada kültür ve sanat faaliyetleri, hem geçmişimizi hatırlamak hem de gelecek nesillere aktarmak adına çok kıymetlidir. Yıldırım Belediyesi olarak, Çanakkale ruhunu yaşatmaya ve kültür sanatla güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

