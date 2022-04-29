"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" 13 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda "Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından (ÇATAB) yapılan açıklamaya göre, tarihi alanın tanıtılmasına katkıda bulunulması, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amaçlanan etkinlik 13-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın yaşandığı coğrafyanın tarihi, kültürel, manevi değerleri ile doğal dokusunun tanıtılması ve görsel değeri yüksek fotoğraflarla gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Herkesin alanı ziyaret etmesini, Çanakkale ruhunu hissetmesini istediklerini belirten Kaşdemir, "Bu anlamda Çanakkale Muharebeleri'nin yaşandığı Gelibolu Tarihi Alanı'nın, fotoğraf sanatı ile tanıtımının sağlanması adına düzenlenecek 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu'na bütün fotoğrafseverleri davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Sonuçlar 20 Mayıs'ta ilan edilecek

Profesyonellerin yanı sıra amatör fotoğrafçıların da katılabileceği yarışmada birinciye 10 bin lira ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Altın Madalyası, ikinciye 6 bin lira ve TFSF Gümüş Madalyası, üçüncüye 4 bin lira ve TFSF Bronz Madalyası, 2 biner liralık 3 mansiyon, Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü olarak 3 bin lira, Jüri Özel Ödülü olarak da 2 bin lira dağıtılacak.

Yarışmanın seçici kurulunda Behiç Günalan, Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Enver Şengül, Mikdat Besni, Ümran Özdemir, Yavuz Arslan ve Zülküf Memiş ile TFSF temsilcisi Seracettin Ayyıldız yer alıyor.

Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan Başkanlığı web sitesinde takvimine yer verilen yarışmanın sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.