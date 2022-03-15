Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak

15.03.2022 15:35
Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda Çanakkale Zaferi ve şehitler Kanlısırt / Anzak Senfonik Şiiri ile anılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda Çanakkale Zaferi ve şehitler Kanlısırt/ Anzak Senfonik Şiiri ile anılıyor.

18 Mart'ta gerçekleşecek konserde, sahnede; Volkan Akkoç yönetiminde koro, opera sanatçısı Zafer Erdaş, müezzin Akif Kılıç, anlatıcı Ali Rıza Kubilay ve 20 Avustralyalı müzisyenin de bulunacağı Murat Cem Orhan yönetiminde CRR Senfoni Orkestrası olacak. Konser öncesi, CRR fuayesinde gerçekleşen Girişte Solda başlıklı müzik söyleşileri kapsamında, Çanakkale Deniz Zaferi ve Gelibolu'nun konuşulacağı bir de söyleşi gerçekleşecek. Müzikolog Ersin Antep moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide, tarihçi ve müzisyenler konuşmacı olarak bulunacak. Katılımın ücretsiz olduğu söyleşi saat 17.30'da başlayacak.

AVUSTRALYALI 20 SANATÇININ KATILACAK

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, CRR'de, besteci Süleyman Alnıtemiz'in, Çanakkale savaşlarının 100. yıl dönümü için yazdığı, Kanlısırt/ Anzak Senfonik Şiiri sanatseverlerle buluşacak. İlk seslendirilişi 2015'te ünlü Polonyalı şef Marek Pijarowski tarafından gerçekleştirilen eser, Anzak ve Türk askerlerine ithaf edilmiş. Bu vesileyle konserde yirmi Avustralyalı müzisyen de bulunacak.

ÇANAKKALE SAVAŞI ÜÇ BÖLÜMDE ANLATILIYOR

Kanlısırt/ Anzak Senfonik Şiiri'nin birinci bölümü Avustralya ve Yeni Zelanda' dan toplanan askerlerin ülkelerinden ayrılmalarını, eğitilmelerini ve hasret çektiklerinde kendi şarkılarını söylemelerini anlatıyor.

Eserin ikinci bölümü Türk askerlerini anlatıyor.  Koro solistle birlikte Çanakkale türküsünü seslendirirken, anlatıcı Mehmet Akif Ersoy' un Çanakkale adlı largo tempoda anlatıyor. Savaşın olduğu bu bölüm, yoğun ses topluluğunda gelişiyor.

"Dost Kahramanlar" ismiyle anılan eserin son bölümünde savaşın bitimine tanık olunuyor. Eser, ulu önder Atatürk'ün, Çanakkale' de şehit düşen yabancı askerler için yazdığı sözlerle son buluyor.

Konserin başlama saati 20.00 olarak açıklandı.


Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak
Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak
Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak
Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak
YORUMLAR
500
Son dakika! Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek Son dakika! Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek Çad'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi kutlandı Çad'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi kutlandı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Anzaklar, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
15:08 Son hali görenleri şaşırttı! Alex'in veliahtı Gökay yaptığı paylaşımla trendlere girdi
15:07 Kızının kripto parayla ilgilendiğini sanıyordu, gerçek işini internette tesadüfen gezinirken öğrendi
14:57 ABD'de evsizleri hedef alan seri katil nihayet yakalandı: 9 günde 5 evsizi öldürdü
14:57 Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne?
14:50 Hani bitmişti! Koronanın dünyaya yayıldığı Çin'de yeniden korona karantinası başladı: 30 milyon kişi etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 15:52:41. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement