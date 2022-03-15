Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda Çanakkale Zaferi ve şehitler Kanlısırt/ Anzak Senfonik Şiiri ile anılıyor.

18 Mart'ta gerçekleşecek konserde, sahnede; Volkan Akkoç yönetiminde koro, opera sanatçısı Zafer Erdaş, müezzin Akif Kılıç, anlatıcı Ali Rıza Kubilay ve 20 Avustralyalı müzisyenin de bulunacağı Murat Cem Orhan yönetiminde CRR Senfoni Orkestrası olacak. Konser öncesi, CRR fuayesinde gerçekleşen Girişte Solda başlıklı müzik söyleşileri kapsamında, Çanakkale Deniz Zaferi ve Gelibolu'nun konuşulacağı bir de söyleşi gerçekleşecek. Müzikolog Ersin Antep moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide, tarihçi ve müzisyenler konuşmacı olarak bulunacak. Katılımın ücretsiz olduğu söyleşi saat 17.30'da başlayacak.

AVUSTRALYALI 20 SANATÇININ KATILACAK

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, CRR'de, besteci Süleyman Alnıtemiz'in, Çanakkale savaşlarının 100. yıl dönümü için yazdığı, Kanlısırt/ Anzak Senfonik Şiiri sanatseverlerle buluşacak. İlk seslendirilişi 2015'te ünlü Polonyalı şef Marek Pijarowski tarafından gerçekleştirilen eser, Anzak ve Türk askerlerine ithaf edilmiş. Bu vesileyle konserde yirmi Avustralyalı müzisyen de bulunacak.

ÇANAKKALE SAVAŞI ÜÇ BÖLÜMDE ANLATILIYOR

Kanlısırt/ Anzak Senfonik Şiiri'nin birinci bölümü Avustralya ve Yeni Zelanda' dan toplanan askerlerin ülkelerinden ayrılmalarını, eğitilmelerini ve hasret çektiklerinde kendi şarkılarını söylemelerini anlatıyor.

Eserin ikinci bölümü Türk askerlerini anlatıyor. Koro solistle birlikte Çanakkale türküsünü seslendirirken, anlatıcı Mehmet Akif Ersoy' un Çanakkale adlı largo tempoda anlatıyor. Savaşın olduğu bu bölüm, yoğun ses topluluğunda gelişiyor.

"Dost Kahramanlar" ismiyle anılan eserin son bölümünde savaşın bitimine tanık olunuyor. Eser, ulu önder Atatürk'ün, Çanakkale' de şehit düşen yabancı askerler için yazdığı sözlerle son buluyor.

Konserin başlama saati 20.00 olarak açıklandı.