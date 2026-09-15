Çankırı\'da 39. Ahilik Haftası kutlandı, yılın ahi ve kalfasına ödül verildi

Çankırı'da 39. Ahilik Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programda yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödül verildi.

Çankırı'da 39'uncu Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından halk oyunları ve tiyatro gösterisi sergilendi. Program sonrasında yılın ahisi seçilen Canan Yaşar, yılın kalfası seçilen Mehmet Çağlar ve yılın çırağı seçilen Davut Ömer Kadıoğlu ödüllendirildi.

Programda konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, "Malumunuz olduğu üzere Ahilik yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, insanı ve güzel ahlakı merkeze alan köklü bir medeniyet anlayışıdır. Bu anlayış alın terini, helal kazancı, dürüstlüğü, dayanışmayı, paylaşmayı esas alan bir anlayıştır. İyi bir usta olmanın yanında iyi bir insan olmayı, kazanırken hakkı gözetmeyi, üretirken kaliteyi ve güveni korumayı öğretir. Ahiliğin; 'eline, beline, diline sahip ol, kapını, gönlünü, sofranı açık tut' düsturu bugün de bize yol göstermeye devam etmektedir. Değerli hemşehrilerimiz, Ahilik kültürünün temsil ettiği değerlerin Çankırı'mızda çok özel bir karşılığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Ahilikteki kardeşlik, dayanışma, edep, erkan, paylaşma anlayışı, şehrimizin yüzyıllardır yaşattığı Yaren kültürünün de özünü oluşturmaktadır" dedi.