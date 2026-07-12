Çatlı 2 Vizyona Giriyor

İlk yapımıyla beş yüz bin izleyiciye ulaşan serinin devam filmi olan Çatlı 2, 30 Ekim'de vizyona giriyor. Yapım, doksanlı yılların olaylarını sinemaya aktarıyor.

İlk filmi ile sinemalarda gösterime giren ve yaklaşık beş yüz bin kişilik bir izleyici sayısına ulaşan yapımın ardından, serinin ikinci sinema projesi Çatlı 2 vizyon takvimindeki yerini aldı. Dağıtım şirketleri ve yapımcı firma tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu sinema filmi 30 Ekim tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Önceki filmde ağırlıklı olarak ASALA örgütünün eylemleri ve bu bağlamda yaşanan süreçler işlenmişti. Yeni çekilen devam filminde ise odak noktasının bin dokuz yüz doksanlı yıllara kaydığı belirtiliyor. Senaryo kapsamında, ana karakterin ülkeye dönüş süreci ve bu süreçte yaşanan tarihi gelişmeler ele alınıyor.

Yapımcı ekipten proje detayları

Filmin yapımını üstlenen Safe Medya şirketi, ikinci projenin kapsamının ilk filme kıyasla daha geniş tutulduğunu bildirdi. Çekim takvimine sadık kalınarak tamamlanan projenin, hem yurt içinde hem de yurt dışında belirlenen lokasyonlarda gerçekleştirildiği açıklandı.

Safe Medya yetkilisi, projenin sinematografik ve senaryo aşamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu film, sadece bir devam projesi olma niteliği taşımıyor. İlk filmden bu yana seyircinin aklında beliren birçok soruyu yanıtlayan, karakterlerin derinliğine inen ve temposu yüksek bir senaryo kurguladık. Doksanlı yılların atmosferini tam anlamıyla yansıtabilmek adına yüksek prodüksiyon standartları uyguladık. Sahnelerin kurgulanması aşamasında gerilim ve aksiyon dinamiklerini bir araya getirirken, izleyicilere olayları farklı bir perspektiften sunmayı amaçladık. Çekimleri sadece Türkiye sınırları içerisinde bırakmadık; aynı zamanda dünyanın farklı noktalarında da setler kurarak hikayenin uluslararası boyutunu görselleştirdik."

Küresel vizyon takvimi ve hedeflenen kitle

Gösterim takvimine göre Çatlı 2, 30 Ekim günü sadece yurt içinde değil, Türkiye ile eş zamanlı olarak dünya genelinde çeşitli ülkelerde de vizyona girecek. İlk projenin ulaştığı beş yüz binlik bilet satış rakamı, yapım ekibinin uluslararası pazar hedeflerini de şekillendiriyor. Yapılan resmi duyurularda, sinema endüstrisinin bu sonbahar döneminde takip edeceği projelerden biri olduğu ifade edilen filmin, yerli sinema izleyicisinin yanı sıra yurt dışındaki izleyicilere de ulaşması hedefleniyor.

Doksanlı yılların tarihi arka planı

Senaryo, dönemin siyasi ve sosyal olaylarını nesnel bir kurgu ile beyaz perdeye taşıma amacını güdüyor. Doksanlı yılların sonlarına doğru Türkiye'nin yaşadığı sosyo-politik değişimlerin senaryonun omurgasını oluşturduğu bilgisi paylaşıldı. Önceki yapımda, Avrupa'daki diplomatik krizler ve eylemler işlenirken; bu sefer tamamen ülke içi gelişmelere odaklanılacağı ifade ediliyor.

Özellikle güvenlik ekseninde yaşanan hadiselerin objektif bir dille aktarılması için kapsamlı arşiv araştırmaları yapıldığı da yapım ekibi tarafından dile getirildi. Kamera arkası ekibi ve oyuncu kadrosunun, çekimler boyunca dönemin koşullarını yansıtacak detaylar üzerinde titizlikle çalıştığı belirtiliyor. Söz konusu yapımın, önümüzdeki günlerde gala organizasyonları ile basın mensuplarının karşısına çıkması planlanıyor. - İSTANBUL