Çaykara\'da ilkokul öğrencileri tiyatro oyunu izledi

İBB Ramazan Ayına Özel Ücretsiz Etkinlikler Düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayına özel olarak düzenlenen etkinliklerle İstanbullulara ücretsiz kültür ve sanat deneyimi sunacak. Sami Özer, Ahmet Özhan, Belkıs Akkale, Mehmet Esen, Sunay Akın-Dilek Türkan, Yeni Türkü, Şevval Sam, İncesaz, Gaye Su Akyol, Bengü, Irmak Arıcı, Veysel Diker, Gülşen Kutlu, Rafet El Roman, Tarkan Öngen ve Gece Yolcuları gibi birçok ünlü sanatçı, 24 Mart'a kadar sürecek etkinliklerde sahne alacak. Etkinlikler, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan parklar, meydanlar ve köylerde gerçekleştirilecek. Ramazan sohbetleri, geleneksel Türk gösterileri, enstrümantal dinletiler, halk oyunları gösterileri ve çocuklar için sokak sanatları ve atölyeler gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Detaylı etkinlik programına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.