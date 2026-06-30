Ceyran Ailesi Evlat Hasretini Koruyucu Aile Olup Giderdi - Son Dakika
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Ceyran Ailesi Evlat Hasretini Koruyucu Aile Olup Giderdi

Ceyran Ailesi Evlat Hasretini Koruyucu Aile Olup Giderdi
30.06.2026 11:30
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Kilis'te 10 yıl evlat özlemi çeken Ceyran çifti, koruyucu aile olarak mutluluğu buldu.

Kilis'te 10 yıldır evlat hasreti çeken Ceyran çifti, özlemlerini koruyucu aile olarak sonlandırıp, çocuk sevgisini tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Durmuş ve Emine Ceyran çifti, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Koruyucu aile olma fikrini benimseyen ve bunun için girişimde bulunan Ceyran çiftine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince koruyucu aile uygulaması anlatıldı.

Öneriyi kabul eden çift, evlat hasretlerini 7 aylık bebeğin koruyucu ailesi olarak giderdi.

Yeni bir yaşama "merhaba" diyen 41 yaşındaki Emine Ceyran, AA muhabirine, çevresinde koruyucu aile olan bazı tanıdıklarının yönlendirmesiyle kendilerinin de bu yönde başvuruda bulunduklarını söyledi.

Çocuğunu 7 aylıkken kucağına aldığını, bir aydır da beraber yaşadıklarını anlatan Ceyran, "Yaklaşık 10 yıl çocuğumuz olmadı. Birçok tedavi görmemize rağmen çocuk sahibi olamadık. Çevremizde yakından tanıdığımız koruyucu aileler vasıtasıyla biz de başvurduk ve çocuğumuza kavuştuk." dedi.

"Çok güzel bir çekirdek aile olduk"

Çocuk sahibi olduktan sonra yaşamlarının tamamen değiştiğini kaydeden Emine Ceyran, şöyle devam etti:

"Her şeyi artık çocuğumuza göre planlıyoruz. Hayatımın önceliği artık çocuğum oldu. Bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz. Evimiz neşe ve mutlulukla doldu. Duygularımız tarif edilemez, yaşamak gerekiyor. Çocuğumuzun her şeyi ile ilgileniyorum. Çok fazla mutluluk yaşıyoruz. Çocuğumuzun bir gülücüğü, tepkileri aşırı hoşumuza gidiyor. Çok güzel bir çekirdek aile olduk."

Koruyucu aile olmayı çevrelerine de öneren Ceyran, "Kız kardeşime dahi önerdim. Onlar da koruyucu aile olmak için başvuru yapacak. Herkese tavsiye ederim, çok güzel bir duygu. Eskiden karı kocayken şimdi tam bir aile ve bütünlük kavramına kavuştuğumuzu hissediyorum." dedi.

Çocuklarına kavuştuktan sonra daha mutlu bir aile olduklarını ifade eden 39 yaşındaki Durmuş Ceyran da "Artık daha mutluyuz. Çocuğumuza kavuştuktan sonra hep onunla ilgileniyoruz. Bütün planlarımızı artık çocuğa göre yapıyoruz. Herkese koruyucu aile olmayı öneriyorum. Allah katında da bir çocuğa yuva olmak güzel bir şey. Keşke daha önce başvursaydık. Artık çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sağlık, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ceyran Ailesi Evlat Hasretini Koruyucu Aile Olup Giderdi - Son Dakika

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