Çorum\'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

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Çorum Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kentteki sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi hayvanlara yönelik de sağlık hizmeti sunuyor.

Çorum Belediyesince kentteki sokak hayvanları ile doğal yaşam alanında çeşitli nedenlerle yaralanan vahşi hayvanlara sağlık hizmeti sunulması amacıyla rehabilitasyon merkezi inşa edildi.

Ameliyathaneleri, müdahale ve gözlem odaları, röntgen cihazları ve veteriner hekimleriyle donanımlı bir hastane niteliğine sahip merkez, geçtiğimiz nisan ayında hizmet vermeye başladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkeze getirilen hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor. Burada kısırlaştırma işlemi ve tedavileri yapılan hayvanlar, yerden ısıtmalı kulübelerde gözlem sürecini tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılıyor.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan kartal, kurt, karaca gibi yabani hayvanlar da bu merkezde tedavi ediliyor.

Veteriner hekim Mert Günhan, AA muhabirine, merkezde nisan ayından itibaren 3 bin sahipsiz sokak hayvanı ile vahşi hayvana sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Sahipli hayvanlara hizmet vermediklerini belirten Günhan, "Burada 3 bin sahipsiz sokak hayvanını tedavi ettik. Bunların yaklaşık 60 tanesi yabani hayvan. Onları tedavi edip tekrar doğal yaşam alanlarına bıraktık." dedi.

Vatandaşların ihbar hattına yaptığı başvurular üzerine ekiplerin harekete geçtiğini dile getiren Günhan, çeşitli şekillerde yaralanan ya da sağlıksız görünen sokak hayvanlarının ekiplerce teslim alınıp merkeze getirildiğini, burada tedaviye ihtiyaç duyan hayvana ilk muayenesini yaptıktan sonra gerekli işlemleri uyguladıklarını, sağlığına tamamen kavuşana dek gözetim altında tuttuklarını anlattı.

"Ameliyathanemizde steril koşullarda sahipsiz hayvanlara hizmet vermekteyiz"

Merkezde hayvanların kan tahlillerini yapabildiklerini, röntgenlerini çekebildiklerini aktaran Günhan, "Gelen hastanın durumuna göre tedavi uygulanıyor. Hayvan yaralıysa yaranın tedavisini yapıyoruz. Daha sonra farklı bulgular varsa laboratuvarda kan tahlillerini yapıyoruz. Kırık, çıkık durumları için röntgenlerini çekiyoruz ve buna göre bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Ameliyathanemizde steril koşullarda sahipsiz hayvanlara hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın sahipsiz sokak hayvanları konusuna hassasiyetle yaklaştığına dikkati çeken Günhan, "Bu merkez Belediye Başkanımızın talimatıyla kuruldu. Biz sahipsiz sokak hayvanlarını Allah'ın birer emaneti olarak görüyoruz ve burada sağlıklarına kavuşmaları için hizmet veriyoruz. Daha güzel bir hayat yaşamaları için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.