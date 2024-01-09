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Çorum'da restore edilen Velipaşa Hanı Şehir Müzesi olarak hizmete açılıyor - Son Dakika
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Çorum'da restore edilen Velipaşa Hanı Şehir Müzesi olarak hizmete açılıyor

Çorum'un binlerce yıllık geçmişini yansıtan eserler, restore edilen Velipaşa Hanı'nın 22 odasında kronolojik sıraya göre sergilenecek. Hanın ikinci katı Şehir Müzesi olarak planlandı ve burada Çorum'un tarihi ve kültürel birikimi dijital ekranlarda ziyaretçilere gösterilecek. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, müzenin bu ay içinde ziyarete açılacağını belirtti.

Çorum\'da restore edilen Velipaşa Hanı Şehir Müzesi olarak hizmete açılıyor
09.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 13:03
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Çorum'un binlerce yıllık geçmişini yansıtan eserler, restore edilen Velipaşa Hanı'nın 22 odasında kronolojik sıraya göre sergilenecek.

Osmanlı döneminde inşa edilen ve çok az örneği bulunduğu belirtilen 159 yıllık Velipaşa Hanı, Çorum Belediyesince restore edilerek turizme kazandırıldı.

Zemin katında belediye bünyesinde yöresel yemek restoranıyla kahve dükkanı açılan hanın ikinci katı da Şehir Müzesi olarak planlandı.

Belediye ekiplerince kentteki meraklılarından toplanan antika eserlerle günlük yaşam eşyalarının sergileneceği müzede ayrıca Çorum'un tarihi ve kültürel birikimi dijital ekranlarda ziyaretçilere gösterilecek.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, Şehir Müzesi'ni bu ay içinde ziyarete açmayı planladıklarını söyledi.

Velipaşa Hanı'nın, Türkiye'deki en büyük ahşap han olduğunu belirten Aşgın, buranın halkla iç içe, yaşayan bir alan olması için müzeye dönüştürmeyi kararlaştırdıklarını dile getirdi.

Çorum'un birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Aşgın, şunları kaydetti:

"Çorum ilimizde bir resmi müzemiz var, onun dışında özel müze yok. Dışarıdan gelen insanların gezeceği, Çorum'un kültürünü, gastronomisinden sanayisine, ticaretinden tarımına birçok farklı alanların görülebileceği bir alan yok. Velipaşa Hanı'nda 22 oda var. Bu odalara şehir müzesi yapma hayalini kurduk. Sonra bunu projelendirdik ve artık sonuna yaklaşık. Teşhir malzemelerinin önemli bir kısmını satın aldık. Ocak ayı sonu itibarıyla Çorum'un ilk özel müzesini, şehir müzesi formunda Velipaşa Hanı'nda açmış olacağız."

Müzenin kültür aktarımı anlamında önemli bir görevi yerine getireceğine dikkati çeken Aşgın, "Çocukların tarihimizi, kültürümüzü öğrenebilecekleri, dijital görsellerin olduğu bir odamız var. Şehrimizin tarihi ve kültürel ögelerini burada gençlerimizle buluşturacağız. Diğer odalarda Çorum'da tarım, sanayi, ticaret, geleneksel düğünler, görenekler, folklorumuz, diş hekimliği ve doktorlukla ilgili eşyalar, Çorum'un meşhur ailelerinden bugüne kalan eserlerin teşhiri yapılacak. Burası şehrimizin tüm dinamiklerini, birikimini yansıtan muazzam bir yere dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Odaların kronolojik sıraya göre dizayn edileceğini dile getiren Aşgın, "İlk girişte bizi Hattiler karşılayacak. Çorum'un bilinen tarihi Hattiler ile başlıyor. Hattiler, Hititler, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi ne kadar tarihi ve kültürel birikimimiz varsa tamamını yansıtmış olacağız. Özellikle gençlere kültür aktarımı bakımından şehir müzesini önemsiyoruz." diye konuştu.

Tarihi Velipaşa Hanı'nı Çorum'u temsil eden güzel bir alana dönüştürmek istediklerinin altını çizen Aşgın, modern müzecilik tekniklerinin tamamını yeni müzede uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

Velipaşa Hanı

Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te yaptırılan Çepni Mahallesi'ndeki tarihi han, uzun dönem "Anadolu Oteli" olarak kullanıldı.

Bin metrekare alana inşa edilen iki katlı han, 1914'te çıkan yangında büyük oranda hasar gördü.

Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahipleri tarafından market ve depo olarak kullanıldı.

Çorum Belediyesince turizme kazandırılmak üzere 35 yıllığına kiralanan tarihi han, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının mali desteğiyle başlatılan restorasyon projesiyle, fiziki özellikleri tamamen korunarak 5 yılda restore edildi.

Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen han, Şehir Müzesi olarak kente ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Çorum'da restore edilen Velipaşa Hanı Şehir Müzesi olarak hizmete açılıyor - Son Dakika


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