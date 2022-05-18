Çorum Müzesi'ni "Müzeler Gecesi" etkinliğinde 5 binden fazla kişi gezdi - Son Dakika
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Çorum Müzesi'ni "Müzeler Gecesi" etkinliğinde 5 binden fazla kişi gezdi

18.05.2022 22:32
Çorum Müzesi'ni "Müzeler Gecesi" etkinliğinde 5 binden fazla kişi gezdi

Çorum Müzesi'nin, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliğinde 5 binden fazla kişi tarafından gezildiği bildirildi.

Çorum Müzesi'nin, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliğinde 5 binden fazla kişi tarafından gezildiği bildirildi.

Müzeler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, "Özel Kalplerin Hitit Atölyesi Projesi" kapsamında Çorum Müzesi'nde eğitim gören özel bireylerin yaptığı seramik eserlerden oluşan sergi ile Resim Öğretmeni Güler Gök'ün Anadolu ve Hitit kadınlarını tasvir ettiği resim sergisi açıldı.

Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı "Anadolu'da Müzik ve Dans" konulu konferans ile devam eden kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi korosunca Türk halk müziği dinletisi sunuldu.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, Çorum Müzesi'nin, Türkiye'nin önde gelen müzelerinden olduğunu söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıldır Müzeler Günü etkinliği yapılamadığını hatırlatan Çakar, "Bakanlığımızdan gelen talimat doğrultusunda Dünya Müzeler Günü'nü kutladık. 18-24 Mayıs tarihlerinde yaptığımız ve yapacağımız etkinliklerle ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Bugün vatandaşlarımız müzemizi ücretsiz gezebiliyor. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Yaklaşık 5 bin kişi bugün müzemizi gezdi." dedi.

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Kaynak: AA

18 mayıs, Seramik, Mayıs, Çorum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çorum Müzesi'ni 'Müzeler Gecesi' etkinliğinde 5 binden fazla kişi gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum Müzesi'ni "Müzeler Gecesi" etkinliğinde 5 binden fazla kişi gezdi - Son Dakika
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