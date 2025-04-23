CSO Şefi Deliorman, tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

CSO Şefi Deliorman, tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef oldu

CSO Şefi Deliorman, tarihi Bolşoy Tiyatrosu\'nda konser yöneten ilk Türk şef oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman, klasik müziğin en prestijli sahnelerinden biri olan tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef olarak müzik tarihine geçti.

23.04.2025 11:18
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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu sahnesine taşınan 24. Moskova Paskalya Festivali dün akşam görkemli bir açılışla başladı. Festivalin kurucu şefi Valeri Gergiev ile aynı sahneyi paylaşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman, Ruslan ve Lyudmila Operası'nı yönetti. Bu özel konser, Mariinski ve Bolşoy Tiyatroları Birleşik Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

DELİORMAN ADINI BİR İLKE DAHA YAZDIRDI

CSO'nun dinamik ve vizyoner şefi Deliorman, geçtiğimiz yıl St. Petersburg'daki Mariinski Tiyatrosu'nda yönettiği 18 konserde Türk eserlerine de sıkça yer vererek, Türk müzik mirasının uluslararası sahnede temsilcisi olmaya devam etmişti. Şimdi ise Bolşoy Tiyatrosu'ndaki bu tarihi performansıyla adını bir ilke daha yazdırdı.

"UNUTULMAZ BİR DENEYİM"

Konser sonrası duygularını paylaşan Şef Deliorman, "Paskalya Festivali'nin açılışında efsanevi Maestro Gergiev ile aynı sahneyi paylaşmak unutulmaz bir deneyim. Onur duydum ve minnettarım." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ayrıca Çaykovski'nin doğumunun 185. yılı da festival kapsamında kutlanıyor. 2002 yılında Valeri Gergiev ve Moskova hükümetinin girişimiyle başlayan Moskova Paskalya Festivali, 2003'ten bu yana Rusya genelinde düzenleniyor ve ülkenin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat CSO Şefi Deliorman, tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda konser yöneten ilk Türk şef oldu - Son Dakika

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