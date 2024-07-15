Kültür Sanat

Cumhuriyet Dönemi'nin sembol binasının restorasyonunda sona doğru

KOCAELİ - İzmit ilçesinde Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden biri olan 83 yıllık Halkevi Binası'nın restorasyon çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

İzmit'te 19 Şubat 1941'de hizmete açılan ve Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden olan Halkevi Binası'nın onarılması için Kocaeli Valisi Seddar Yavuz çalışma başlatmıştı. 2023 yılının ortalarına doğru başlayan çalışmada sona doğru yaklaşıldı. Çok maksatlı salonlar, kitap kafeler, sanat faaliyetleri ile gençlerin ilgisini toplayacak Halkevi Binasını yerinde inceleyen Vali Yavuz, "Halkevi olarak bilinen ama çeşitli fonksiyonlarla ilimize hizmet etmiş, ilimizin adeta hafızası olmuş bu güzel binayı restore edip tekrar geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize emanet etmenin haklı, onur ve gururunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi yaklaşık 1 yıl içerisinde de binayı bitirerek gençlerimize hizmet edecek hale getirdik. Bu projede emeği geçen başta valiliğimiz, vali yardımcılarımız, Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız, Gebze Teknik Üniversitesi'nin çok kıymetli hocaları, müteahhit firmamız ve çalışanları büyük bir emek ortaya koydu. Bu projenin hayata geçmesinde yazılarıyla, destekleriyle her daim yanımızda olan çok kıymetli basın mensuplarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu binada gençlerimiz kendilerini geliştirecek ve daha iyi donanımlı hale gelecek. Bilimsel, sanatsal ve kültürel toplantıların da yapıldığı güzel bir alan olarak şehrimize hizmet etmeye devam edecek" dedi.