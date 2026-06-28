Darende\'de Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni\'nde aşure bereketi

Malatya'nın Darende ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde kadın esnaflar tarafından aşure programı düzenlendi. Programa katılan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, aşurenin paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin en güzel simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alican Bozkurt, kadın esnafların hazırladığı aşureyi ikram etti.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Bozkurt, "Birlikte pişen aş, birlikte büyüyen umut. Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde hanım esnaf kardeşlerimiz tarafından düzenlenen aşure programında bereketi, paylaşmayı ve gönül birlikteliğini hep birlikte yaşadık" dedi.

Aşurenin farklı tatların aynı kazanda uyumla buluştuğu, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirten Bozkurt, aynı sofranın etrafında buluşurken kadınların emeğine ve birlik ruhuna bir kez daha şahit olduklarını ifade etti.

Kadınların emeğiyle hayat bulan Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nin sadece ticaretin değil, dayanışmanın, üretimin ve ortak geleceğin de simgesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Bozkurt, programın düzenlenmesinde emeği geçen kadın esnafa teşekkür etti. Başkan Bozkurt, paylaşılan her lokmanın Darende'ye bereket, birlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - MALATYA